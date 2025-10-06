Полиция Севастополя предупреждает: покупаете в сети Интернет — будьте бдительными! Печальные истории севастопольцев

Онлайн-покупки уже давно стали обычной рутиной, однако не стоит забывать, что отдавая деньги незнакомцам, можно остаться «у разбитого корыта» – без накоплений и без товаров. Мошенники часто промышляют «продажами» на различных веб-сайтах, в том числе на страницах популярных торговых платформ и мессенджеров. Только за одни сутки шесть севастопольцев повелись на эту схему обмана и отдали аферистам почти 200 тысяч рублей. Местные жители совершали абсолютно разные покупки. Например:
- 64-летний мужчина хотел купить красную икру в популярном мессенджере за девять тысяч рублей, а 47-летняя домохозяйка нашла хороший холодильник на просторах сети Интернет всего за 44 тысячи, однако оба покупателя остались и без товаров, и без денег.
- еще одна 32-летняя администратор салона красоты заказала необходимые «расходники» на работу, но в итоге потеряла более 45 тысяч рублей из личных накоплений, 58-летний завхоз «приобрел» медогонку за 11 тысяч рублей, а 49-летний предприниматель решил купить новые шины и автомобильные диски за 51 тысячу, но остался с лысой резиной и кошельком.
- по той же схеме мошенники обманули еще одного севастопольца, но он заплатил не за товар, а за услугу. 44-летний моторист наткнулся на предложение любви и ласки на час в сети Интернет, немного подумав, решил обратиться к красивой девушке из объявления. В переписке договорились обо всех нюансах, мужчина перечислил на указанный в объявлении счет более 30 тысяч рублей, но так и не получил обещанного внимания нимфы.
Если вы или ваши близкие стали жертвой аферистов, не теряйте времени — немедленно звоните в полицию по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
