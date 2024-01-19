Полиция Севастополя предупреждает: телефонные мошенники вас «ловят»!

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи телефонного мошенничества, совершаемого по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

От указанных противоправных действий пострадала 86-летняя местная жительница. Днём на стационарный телефон пенсионерки позвонил незнакомец, представился правоохранителем и сообщил, что её внучка стала виновницей серьезного ДТП, и для её непривлечения к ответственности нужны деньги. Испугавшись за родственницу, женщина передала прибывшему к её месту жительства мошеннику 30 тысяч рублей и недорогой мобильный телефон. После передачи материальных ценностей потерпевшая осознала, что её обманули и обратилась в ОМВД России по Ленинскому району. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и принимаются меры, направленные на установление и розыск преступников.

С целью предупреждения подобных преступлений, полиция Севастополя напоминает о необходимости придерживаться мер предосторожности. Расскажите пожилым членам семьи и вашим близким, что в случае поступления звонков от незнакомых лиц, сообщающих о задержании ваших родственников за преступление или о совершении по их вине ДТП, необходимо сохранять спокойствие и рассудительность, кем бы не представлялся незнакомец, о каких бы несчастьях он ни сообщал и какими бы неприятностями ни грозил.

Помните, что незнакомцы могут знать о вашей семье некоторые сведения, а именно: обратиться по имени и отчеству, располагать информацией о наличии транспортного средства. В такой ситуации следует немедленно прекратить разговор с лжеправоохранителем, избегая даже непродолжительного общения, и связаться с вашими близкими, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Также сообщите о подозрительном звонке в полицию по телефону 102. Не забывайте, что при проявлении вами бдительности и игнорировании требований преступников вы сохраните свои сбережения.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)