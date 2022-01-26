Полиция Севастополя предупреждает: в городе действуют дистанционные мошенники

Полиция Севастополя предупреждает: в городе периодически регистрируются случаи дистанционного мошенничества, жертвами которого становятся владельцы банковских карт.

Злоумышленники осуществляют гражданам телефонный звонок и под предлогом защиты денежных средств от несанкционированных действий, убеждают установить определенное мобильное приложение или сообщить конфиденциальные данные банковской карты либо перевести деньги на «безопасный счет». Зачастую мошенники отлично владеют банковской терминологией и, располагая о вас некоторой информацией, могут обращаться по имени и отчеству. Если гражданин выполняет их указания, то преступники беспрепятственно похищают его сбережения, находящиеся на банковском счету, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В одном из недавних случаев в Отдел МВД России по Ленинскому району обратилась 39-летняя жительница Севастополя. Женщина сообщила, что днем ей на мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированных действиях с денежными средствами, находящимися на счету. Злоумышленник убедил потерпевшую перевести ему через мобильное приложение деньги в сумме 38 тысяч рублей. Пострадавшая знала о данных видах мошенничества, но введенная в заблуждение неожиданным звонком, выполнила требования афериста. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

С целью предупреждения данных преступлений полиция Севастополя просит придерживаться соответствующих мер предосторожности. При поступлении подобных звонков необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. Помните, что настоящие работники банков не предлагают устанавливать мобильные приложения для удалённого доступа и не требуют перевода средств на «резервный» счет и, располагая о клиентах всей необходимой информацией, не спрашивают конфиденциальных сведений по телефону. С этими вопросами могут обращаться только мошенники. В такой ситуации рекомендуем немедленно прекратить разговор с незнакомцем и связаться с обслуживающим вас банком, чтобы убедиться, что с вашими сбережениями все в порядке.

Если же вы пострадали от мошенничества, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова.

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