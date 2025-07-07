Полиция Севастополя предупреждает: в городе действуют «домофонные» мошенники

Днем мужчине через мессенджер позвонил незнакомец и, выдавая себя за представителя фирмы по обслуживанию многоквартирных домов, отвлек внимание разговором. Под предлогом «голосования» за установление оборудования на дверь подъезда он попросил продиктовать поступивший СМС-код. После этого с потерпевшим вышел на связь сообщник дистанционного афериста, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что конфиденциальные данные попали в руки злоумышленников, и якобы для предотвращения хищения необходимо перевести все деньги на «безопасный» счет. Для «спасения сбережений» любитель легкой наживы выспросил у пенсионера номер его банковской карты. В итоге, действуя под диктовку преступников, пострадавший лишился более 120 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

С целью противодействия вышеописанной мошеннической схеме, полиция Севастополя напоминает, что настоящие работники сферы услуг, представители финансовых учреждений, как и должностные лица налоговой инспекции, Социального фонда, правительственного портала, операторы мобильной связи не интересуются кодами из СМС, а правоохранители не проводят следственных действий по телефону и тем более ни при каких обстоятельствах не будут настаивать на переводе накоплений на «безопасные» счета.

Помните, что в арсенале любителей поживиться за чужой счет могут быть не только сведения о гражданах, профессиональная терминология, поддельные документы и изображение человека в форменной одежде, но даже технические средства, позволяющие имитировать голос родственника или руководителя потенциальной жертвы.

Чтобы не «погибло все нажитое непосильным трудом» случае поступления подобных звонков необходимо немедленно сорвать разыгрываемый перед вами криминальный спектакль, сразу прервав разговор с мошенниками и обратиться по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю