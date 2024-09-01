В полиции Севастополя отмечают: в городе продолжают периодически совершаться правонарушения, направленные на публичную дискредитацию Армии России. Побудить к их совершению может желание правонарушителя противопоставить себя окружающим и привлечь к себе внимание, состояние опьянения, антигосударственные и антиобщественные убеждения. Однако не зависимо от мотива содеянного, виновного в неправомерных действиях ждут предусмотренные действующим законодательством меры административного или уголовного наказания.

Так, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашего государства и его граждан, поддержания международного мира и безопасности наступает административная ответственность по статье 20.3.3 КоАП РФ. Данной статьей также предусмотрено наказание и для нарушителей, публично дискредитирующих исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории нашей страны в указанных целях, а равно за публичную дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Армию России или войска национальной гвардии РФ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а при наличии определенных квалифицирующих признаков—штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Публичность как элемент объективной стороны правонарушения может выражаться в размещении дискредитирующих текстов в сети «Интернет», выкриках антигосударственных лозунгов в людных местах и т.п.

Если указанные неправомерные действия совершенны лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, то виновного ждет уже уголовное преследование по статье 280.3 УК РФ.

Отметим, что немаловажную роль в противодействии подобным правонарушениям играет общественность. С целью выявления и пресечения вышеописанных противоправных деяний, полиция Севастополя обращается к гражданам с просьбой сообщать в ближайший территориальный орган МВД России достоверно известную информацию о лицах, размещающих в общем доступе материалы противозаконного содержания. Если вы заметили граждан, выкрикивающих лозунги, дискредитирующие использование Вооруженных Сил РФ в Специальной военной операции на Украине, то следует, не привлекая внимания злоумышленников, незамедлительно заявить о правонарушении по телефону 102. Постарайтесь запомнить их приметы, по возможности незаметно зафиксируйте неправомерные действия на мобильный телефон (для последующей передачи видеозаписи правоохранителям).

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)