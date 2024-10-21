Полиция Севастополя: при осуществлении онлайн-сделок остерегайтесь мошенников!

Большинство современных людей всё чаще осуществляют продажу и покупку различных вещей с использованием сети «Интернет», однако, несмотря на удобство дистанционных сделок, не следует забывать, что при этом существует риск стать жертвой мошенников.
Недавно желание продать свадебное платье обернулось для 32-летней местной жительницы имущественным ущербом. Девушка разместила на одном из сайтов объявление с предложением купить у нее данный атрибут свадьбы. Через некоторое время через мессенджер с ней связался предполагаемый покупатель, который под предлогом приобретения вещи попросил ее перейти на предоставленную им электронную ссылку. Выполнив требование незнакомца, она обнаружила, что с ее банковского счета списалось 25 тысяч рублей. Осознав, что пострадала от действий мошенников, потерпевшая обратилась в ОМВД России по Ленинскому району, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на установление и розыск преступников.
С целью предупреждения подобных преступлений, полиция Севастополя напоминает, что при обсуждении предполагаемой покупки следует общаться в чатах внутри платформ, не переходя по ссылкам в сторонние мессенджеры и приложения. Ни в коем случае не выполняйте требований незнакомых лиц об установлении на смартфон каких-либо мобильных приложений и не сообщайте им СМС-код и иные конфиденциальные данные.
Обратим внимание, что жертвами аферистов нередко становятся и онлайн-покупатели. Поэтому при осуществлении дистанционных покупок рекомендуется пользоваться сервисами для защиты сделок внутри платформ, когда заплаченные деньги резервируются на безопасном счете, пока посылка не будет доставлена. После подтверждения качества товара покупателям, денежные средства переводятся продавцу. Предложение купить дорогостоящую вещь по заниженной цене, как и требование осуществить предоплату сразу на крупную сумму должны вызвать у вас подозрение. Если вы приобретаете через сеть «Интернет» билеты на посещение театра, то перед перечислением оплаты необходимо внимательно прочитать название его аккаунта. Отметим, что имеют место случаи, когда злоумышленники создавали схожие с учреждениями культуры сайты, и введенные в заблуждение граждане, желавшие посетить зрелищное представление, переводили денежные средства на подконтрольные мошенникам счета.
Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)
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С тегами: УМВД России в Севастополе