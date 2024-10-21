Полиция Севастополя: при осуществлении онлайн-сделок остерегайтесь мошенников!

Бахчисарайский мастер по ремонту телевизоров "увёл" у клиентки и телевизор, и 5000 рублей

Узнайте больше: Бахчисарайский мастер по ремонту телевизоров "увёл" у клиентки и телевизор, и 5000 рублей

Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)