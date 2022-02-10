Полиция Севастополя: при получении кредитов, остерегайтесь мошенников!

В полицию Севастополя, отмечают правоохранители, периодически поступают заявления пострадавших от мошенников, действовавших под видом представителей различных финансовых учреждений.

Злоумышленники размещают в сети Интернет объявления о предоставлении кредита или звонят гражданам с предложением получить быстрый заём денежных средств. Заинтересовав потенциальную жертву заманчивым предложением, мошенники убеждают перечислить им определенную сумму якобы для оплаты страховки, уплаты налогов, комиссионных сборов, подтверждения платежеспособности. Завладев таким образом сбережениями потерпевших, преступники перестают выходить с ними на связь.

Недавно в Отдел МВД России по Ленинскому району обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина сообщила правоохранителям, что в социальных сетях нашла объявление о предоставлении быстрого займа. Желая оформить кредитный договор, пострадавшая, выполнила указания злоумышленников и перечислила им около 8 тысяч рублей, однако обещанный кредит так и не получила. Потерпевшая знала о существовании мошеннической схемы, но введённая в заблуждение предложением аферистов, стала жертвой дистанционного мошенничества.

По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело и проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступников.

Чтобы не пострадать от рук мошенников, полиция Севастополя рекомендует придерживаться соответствующих мер предосторожности. Не следует доверять неизвестным лицам, которые публикуя в сети Интернет частные объявления, или предлагая оформить кредит по телефону, требуют перечислять им деньги. При поступлении указанных звонков критически относитесь к выгодным предложениям незнакомцев. Помните, что с помощью современных технологий преступники могут осуществить вам звонок с телефонного номера, идентичного номеру известного банка.

Гражданам, желающим получить кредит, рекомендуется обращаться по адресу соответствующих финансовых учреждений, которые действуют продолжительный период времени и пользуются хорошей деловой репутацией. Договор следует заключить в письменной форме. Перед подписанием соглашения внимательно ознакомьтесь с его содержанием.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)

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