Полиция Севастополя приглашает к участию в детской акции «Пою тебе, моя полиция!»

На радио «Милицейская волна» стартовала детская социальная акция, приуроченная ко Дню сотрудника органов внутренних дел, – «Пою тебе, моя полиция!».
Цель акции — предоставить возможность детям из разных регионов продемонстрировать свои музыкальные таланты, а также высказать положительное отношение к деятельности полиции.
Все желающие, чей возраст не превышает 16 лет, могут до 28 августа 2024 года присылать свои произведения, посвященные полиции, на электронный адрес УМВД России по г. Севастополю umvd.92@yandex.ru.
Формат музыкальных треков – WAV (44,1 кГц/16 бит) или mp3 (320 кбит/сек). К письму нужно приложить информацию с именем, возрастом ребенка, авторами песни, рассказом о его увлечениях, родителях (если они служат в органах) и т.д.
А ещё необходимо, чтобы родители в свободной форме написали разрешение на использование персональных данных, фото, видео и аудио материалов с участием их детей.
Принимаются музыкальные композиции следующих жанров и форматов:
- сольные исполнители акапелла (без музыкального сопровождения);
- сольные исполнители (с музыкальным сопровождением);
- вокальные ансамбли (до 7 человек);
- хоровые коллективы;
- вокально-инструментальные ансамбли (группы);
- авторская песня (исполнители произведений собственного сочинения);
- оригинальная композиция (например, рэп, смешение музыкальных стилей).
Песни можно будет услышать в эфире нашей радиостанции по вторникам и четвергам в 17:36 в рамках программы «Хороший вечер на «Милицейской волне». Лучшие песни прозвучат в праздничном радиоконцерте 10 ноября 2024 года, приуроченном ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Кроме того, все участвующие в акции композиции будут размещаться в специальном разделе на сайте радиоканала и на странице «Милицейской волны» в социальной сети «ВКонтакте». Посетители социальной сети смогут поставить «лайк» под понравившейся композицией. Количество таких «лайков» позволит определить песни, вызвавшие самый большой отклик у аудитории радиоканала.
Приблизьте свой звёздный час, примите участие в детской социальной акции «Пою тебе, моя полиция!».
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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