Полиция Севастополя приглашает к участию в детской акции «Пою тебе, моя полиция!»

Принимаются музыкальные композиции следующих жанров и форматов:

сольные исполнители акапелла (без музыкального сопровождения);

сольные исполнители (с музыкальным сопровождением);

вокальные ансамбли (до 7 человек);

хоровые коллективы;

вокально-инструментальные ансамбли (группы);

авторская песня (исполнители произведений собственного сочинения);

оригинальная композиция (например, рэп, смешение музыкальных стилей).

Песни можно будет услышать в эфире нашей радиостанции по вторникам и четвергам в 17:36 в рамках программы «Хороший вечер на «Милицейской волне». Лучшие песни прозвучат в праздничном радиоконцерте 10 ноября 2024 года, приуроченном ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, все участвующие в акции композиции будут размещаться в специальном разделе на сайте радиоканала и на странице «Милицейской волны» в социальной сети «ВКонтакте». Посетители социальной сети смогут поставить «лайк» под понравившейся композицией. Количество таких «лайков» позволит определить песни, вызвавшие самый большой отклик у аудитории радиоканала.

Приблизьте свой звёздный час, примите участие в детской социальной акции «Пою тебе, моя полиция!».

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю