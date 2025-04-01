Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Полиция Севастополя призывает осторожнее относиться к продажам товаров онлайн. Врут продавцы…
Новости Республики
Полиция Севастополя призывает осторожнее относиться к продажам товаров онлайн. Врут продавцы...
фото: pxhere.com

Полиция Севастополя призывает осторожнее относиться к продажам товаров онлайн. Врут продавцы…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:45 01.04.2025

41-летний мужчина едва не лишился 60 тысяч рублей при продаже беговой дорожки — его спасла лишь своевременная реакция банка, заблокировавшего подозрительную операцию.

76-летняя пенсионерка не повезло при продаже тонометра — она потеряла 40 тысяч рублей, поверив мошенникам.

Еще один житель Севастополя, 52-летний мужчина поверил в «горячее» предложение о холодильнике и остался без 39 тысяч рублей.

Самый крупный ущерб понес 65-летний автолюбитель, который перевел 75 тысяч за несуществующий автомобильный двигатель.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму и в Севастополе разыскивают пропавших людей!

Полиция Севастополя призывает севастопольцев проявлять максимальную бдительность при совершении онлайн-сделок, тщательно проверять продавцов и покупателей, а также использовать только безопасные способы оплаты. Не позволяйте мошенникам «разыгрывать» вас на деньги – не дайте себя одурачить!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x