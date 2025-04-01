Полиция Севастополя призывает осторожнее относиться к продажам товаров онлайн. Врут продавцы...

41-летний мужчина едва не лишился 60 тысяч рублей при продаже беговой дорожки — его спасла лишь своевременная реакция банка, заблокировавшего подозрительную операцию.

76-летняя пенсионерка не повезло при продаже тонометра — она потеряла 40 тысяч рублей, поверив мошенникам.

Еще один житель Севастополя, 52-летний мужчина поверил в «горячее» предложение о холодильнике и остался без 39 тысяч рублей.

Самый крупный ущерб понес 65-летний автолюбитель, который перевел 75 тысяч за несуществующий автомобильный двигатель.

Полиция Севастополя призывает севастопольцев проявлять максимальную бдительность при совершении онлайн-сделок, тщательно проверять продавцов и покупателей, а также использовать только безопасные способы оплаты. Не позволяйте мошенникам «разыгрывать» вас на деньги – не дайте себя одурачить!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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