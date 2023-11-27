Полиция Севастополя призывает помнить — дистанционные мошенники никого не жалеют

В Севастополе продолжают регистрироваться мошенничества, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Дистанционные мошенники не жалеют ни молодых, ни пожилых. И на доверии последних «делают большие деньги».

Только за одни сутки в Ленинском районе Севастополя жертвами злоумышленников стали две пенсионерки, лишившиеся своих сбережений после телефонного разговора с аферистами. В первом случае в полицию обратилась 85-летняя местная жительница, перечислившая на подконтрольные мошенникам счета более 1 миллиона рублей. Полицейские установили, что женщине стали поступать звонки от незнакомца, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Лжеправоохранитель напугал пенсионерку, рассказав о попытке хищения её накоплений, находящихся на банковском счету, и под предлогом «предотвращения списания» денежных средств убедил перечислить накопления на указанные им реквизиты, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

От мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП» пострадала 68-летняя пенсионерка, передавшая преступникам около 100 тысяч рублей. Вечером женщине позвонил мошенник, который представился должностным лицом правоохранительного органа и сообщил, что племянница потерпевшей стала виновницей дорожной аварии с тяжкими последствиями, и для её непривлечения к уголовной ответственности необходимо заплатить крупную сумму. Испугавшись за родственницу, пожилая женщина передала присланному аферистами курьеру свои накопления, после чего осознала, что её обманули и обратилась в полицию.

По указанным фактам сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступлений.

С целью предупреждения вышеописанных случаев, полиция Севастополя в очередной раз напоминает, что при поступлении подобных звонков от незнакомцев, сообщающих о проблемах с банковским счётом и иных неприятностях, грозящих крупным имущественным ущербом, либо рассказывающих о попавшем в беду родственнике, необходимо сохранять спокойствие и рассудительность. Отметим, что аферисты могут располагать о вас и ваших близких некоторыми сведениями и в определенной мере владеют банковской и правоохранительной терминологией, а также зачастую используют логотип правоохранительного органа и скан-копию поддельного удостоверения.

Следует помнить, что настоящие правоохранители не требуют от граждан передать им деньги для освобождения от уголовной ответственности кого-либо, правоохранители и работники банков не предлагают перечислить сбережения на «запасные», «резервные» или «безопасные» счета, не спрашивают конфиденциальных данных и не понуждают к установке на смартфон мобильных приложений. С такими требованиями могут обращаться только дистанционные мошенники!

В такой ситуации необходимо немедленно прервать разговор с злоумышленником и сообщить в полицию о подозрительном звонке по телефону 102. Расскажите родным и близким преклонного возраста о мерах предосторожности. Разъясните, что только воздержавшись от выполнения требований злоумышленников и игнорируя их уговоры, указания и угрозы, они сохранят свои деньги.

Если же вы пострадали от преступления, то следует незамедлительно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или по вышеуказанному телефону.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)