Полиция Севастополя просит быть осторожными при аренде жилья

Мошенники активно используют различные схемы обмана, особенно в курортный сезон, когда спрос на временное проживание возрастает.
При бронировании жилья через интернет-ресурсы или социальные сети следует проверить репутацию арендодателя. Насторожить должны новые аккаунты без истории объявлений и отсутствие реальных отзывов. Мошенники часто создают фальшивые объявления с привлекательными условиями, используя фотографии из других источников. Особую настороженность должны вызывать предложения с заниженной стоимостью аренды. Перед заключением сделки рекомендуется сравнить цены на аналогичное жильё в этом районе. При заключении договора аренды необходимо внимательно изучить все его условия, включая сроки, сумму платежа и данные сторон. Категорически не рекомендуется перечислять денежные средства до подписания договора и получения ключей. Мошенники часто просят предоплату через электронные кошельки или переводом на карту, после чего исчезают, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Если вы пострадали от преступления, то следует немедленно обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе