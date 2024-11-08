Полиция Севастополя снова предупреждает о наиболее распространенных мошеннических схемах

В Севастополе продолжают регистрировать случаи дистанционного мошенничества. Только за одни сутки в ОМВД России по Ленинскому району обратились трое граждан, пострадавших от злоумышленников, которые в своей преступной деятельности использовали мессенджеры и средства сотовой связи. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составила более 980 тысяч рублей.
Действуя по распространённой мошеннической схеме (под предлогом защиты банковского счета), аферисты осуществили звонок 27-летней девушке и 25-летнему мужчине и, представившись сотрудниками «Центробанка» сообщили о серьезных неприятностях, грозящих крупными убытками. Поверив незнакомцам, потерпевшие перевели на подконтрольные мошенникам счета 575 тысяч рублей и 402 тысячи рублей соответственно.
В другом случае, злоумышленники направили 68-летней пенсионерке электронное сообщение с просьбой срочно занять деньги, выдавая себя за ее внучку. Введенная в заблуждение, пожилая женщина переслала преступникам 5 тысяч рублей.
По данным фактам сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступлений.
С целью предупреждения подобных хищений, полиция Севастополя призывает граждан придерживаться мер предосторожности. Если вам позвонили с незнакомого номера либо на смартфоне высветился логотип банка или правоохранительного органа, отвечая на звонок, необходимо сохранять бдительность. Помните, что, обратившись к вам по имени и отчеству, незнакомцы могут представиться сотрудниками спецслужб, правоохранителями, банковскими работниками, представителями правительственного портала. Далее, вызывая чувство страха, преступники зачастую сообщают о списании принадлежащей вам крупной суммы, о попытке возложить на вас обязательства по кредитному договору, которого вы не заключали, о похищении вашей недвижимости по подложной доверенности, о подозрении вас или ваших близких в государственной измене или ином тяжком преступлении. Для большей убедительности они часто присылают фотографию поддельного служебного удостоверения, изображение человека в форменной одежде и даже скан-копию «постановления о возбуждении уголовного дела». Пытаясь сохранить контроль над потенциальной жертвой, мошенники нередко требуют продолжение разговора под угрозой уголовной ответственности за «отказ от содействия». Не давая осмыслить происходящее, злоумышленники под предлогом предотвращения преступления настаивают на переводах всех сбережений на «резервные» или «безопасные» счета, на получение «зеркального» кредита с последующим перечислением им полученных денег.
При поступлении таких звонков следует критически воспринимать слова незнакомых граждан, кем бы они не представлялись и помнить, что настоящие должностные лица государственных структур и специалисты финансовых учреждений никогда не выдвигают таких требований по телефону и не ведут допрос через мессенджеры. Чтобы не быть подверженным психологическим манипуляциям преступников, в такой ситуации рекомендуем немедленно прервать разговор и проинформировать полицию по телефону 102.
Если вам поступило сообщение с аккаунта члена семьи или знакомого с просьбой переслать деньги, то следует убедиться, действительно ли к вам обращается близкий. Для этого рекомендуется перезвонить автору электронного письма или в ходе переписки задать ряд уточняющих вопросов, ответы на которые не могут знать посторонние. Не дайте мошенникам возможность похитить ваши накопления!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)
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