Полиция Севастополя снова предупреждает о наиболее распространенных мошеннических схемах

При поступлении таких звонков следует критически воспринимать слова незнакомых граждан, кем бы они не представлялись и помнить, что настоящие должностные лица государственных структур и специалисты финансовых учреждений никогда не выдвигают таких требований по телефону и не ведут допрос через мессенджеры. Чтобы не быть подверженным психологическим манипуляциям преступников, в такой ситуации рекомендуем немедленно прервать разговор и проинформировать полицию по телефону 102.

Если вам поступило сообщение с аккаунта члена семьи или знакомого с просьбой переслать деньги, то следует убедиться, действительно ли к вам обращается близкий. Для этого рекомендуется перезвонить автору электронного письма или в ходе переписки задать ряд уточняющих вопросов, ответы на которые не могут знать посторонние. Не дайте мошенникам возможность похитить ваши накопления!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)