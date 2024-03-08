Полиция Севастополя сняла и смонтировала видеоклип к Международному женскому дню

Сотрудники пресс-службы УМВД России по г. Севастополю подготовили поздравительный видеоклип к Международному женскому дню.

В преддверии 8 марта сотрудники Центра кавалерии и кинологии УМВД России по г. Севастополю, Госавтоинспекции, культурного центра УМВД, других служб и подразделений, а также представители Общественного совета при УМВД поздравили жительниц и гостей Севастополя.

На автодорогах города, на центральной набережной, на проспекте Нахимова и в парке Победы полицейские сказали девушкам и женщинам слова благодарности за доброту, тепло, мудрость и терпение, пожелали счастья и благополучия, подарили весенние тюльпаны и вручили тематические листовки. Поздравления мужчин в форме очень впечатлили и искренне растрогали жительниц и гостей нашего города. Они делились своими эмоциями, фотографировались и танцевали с полицейскими, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Полиция Севастополя поздравляет всех девушек и женщин с замечательным праздником 8 марта и желает радости, успеха и оптимизма!