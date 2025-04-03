Полиция Севастополя: сообщить о неправомерных действиях сотрудников ОВД можно на «горячую линию»

В УМВД России по г. Севастополю функционирует «телефон доверия», позвонив по которому можно оставить любую информацию, относящуюся к неправомерным действиям сотрудников органов внутренних дел, которые были совершены ранее или совершаются в настоящий момент. Звонок можно осуществить по номеру 8 (8692) 55-02-02 в любое время суток.

По «телефону доверия» могут обратиться как граждане Российской федерации, так и иностранные граждане, и лица без гражданства.

Сообщение будет зарегистрировано в установленном законом порядке и по нему будет проведена процессуальная проверка, по результатам которой заявитель получит ответ о принятом решении.

Указанная «горячая линия» предназначена для сбора информации только лишь о противоправных действиях сотрудников ОВД, о любых других правонарушениях и преступлениях, сообщать необходимо по номеру 102, лично написав заявление в дежурной части УМВД или территориального органа, через официальный сайт полиции города или направив по почте.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю