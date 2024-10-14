Полиция Севастополя: в городе стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт на всей территории Севастополя в период с 14 по 25 октября 2024 года.
Международный и отечественный опыт противодействия наркоторговле и распространению наркомании свидетельствует, что максимальная эффективность работы в данной сфере достигается путем активного взаимодействия между правоохранительными органами и обществом.
УМВД России по г. Севастополю призывает жителей города принять активное участие в проведении мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
В указанный период по специально выделенным телефонным линиям и «телефонам доверия» все желающие могут:
- в круглосуточном режиме сообщать о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков (дежурная часть УМВД России по г. Севастополю телефон 102).
- получать консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей (Севастопольская городская психиатрическая больница +7-978-972-67-90 (наркологическое отделение).
- обратиться по вопросам реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц (телефон Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя 45-42-99)
Призываем жителей Севастополя не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности!
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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