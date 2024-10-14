Полиция Севастополя: в городе стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Международный и отечественный опыт противодействия наркоторговле и распространению наркомании свидетельствует, что максимальная эффективность работы в данной сфере достигается путем активного взаимодействия между правоохранительными органами и обществом.

УМВД России по г. Севастополю призывает жителей города принять активное участие в проведении мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

В указанный период по специально выделенным телефонным линиям и «телефонам доверия» все желающие могут:

в круглосуточном режиме сообщать о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков (дежурная часть УМВД России по г. Севастополю телефон 102).

получать консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей (Севастопольская городская психиатрическая больница +7-978-972-67-90 (наркологическое отделение).

обратиться по вопросам реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц (телефон Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя 45-42-99)

Призываем жителей Севастополя не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю