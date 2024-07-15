Полиция Севастополя: за осуществление незаконного предпринимательства есть ответственность

Органами внутренних дел регулярно выявляются и документируются правонарушения, связанные с незаконным предпринимательством. При этом граждане, занимающиеся предпринимательскую деятельность без установленной действующим законодательством регистрации, не уплачивают налоги и иные обязательные платежи, а также нередко нарушают права потребителей.

При осуществлении покупок в местах стихийной торговли покупатели рискуют получить товар ненадлежащего качества (вещи с существенными недостатками либо опасные для употребления продукты, зачастую реализуемые в условиях антисанитарии). Если нелегальный коммерсант окажет вам платные услуги ненадлежащим образом, то защита ваших законных интересов может оказаться проблематичной, поскольку такие исполнители работ не выдают чек, и чаще всего не сообщают о себе необходимых сведений.

С целью профилактики правонарушений, полиция Севастополя предупреждает, что за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрена административная ответственность согласно части 1 статьи 14.1 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. При этом под предпринимательской понимается деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Для избежания административной ответственности, гражданам, желающим посвятить себя коммерции, необходимо обратиться в территориальные органы Федеральной налоговой службы, осуществляющие государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю