Полиция Симферополя искала сбежавших от родителей несовершеннолетних

«Свободолюбивую» пару нашли быстро.

Около двух часов ночи в полицию Симферополя поступило сообщение от 36-летней местной жительницы, о том, что ее 15-летняя дочь ушла утром в школу и до настоящего времени не вернулась. Заявительница рассказала, что девочка возможно находится у своего несовершеннолетнего парня, адрес проживания которого она не знает. Связаться с детьми не получалось, их мобильные телефоны находились не в сети.

Незамедлительно на поиск несовершеннолетних был ориентирован весь личный состав полиции города. В ходе опроса друзей и знакомых подростков, полицейские установили адрес проживания парня. К сожалению, молодых людей там не оказалось, а родители мальчика оказались в неведении, где ночью находится их 17-летний сын.

В результате поисков, инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю обнаружили пропавших подростков на другом конце города в кругу друзей. Сотрудники полиции передали ребят их родителям. Подростки объяснили свой поступок тем, что «им хотелось свободы и независимости».

В связи с тем, что родители молодых людей сразу не приняли мер по розыску детей и незамедлительно не сообщили о пропаже в органы правопорядка, они привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками полиции с несовершеннолетними и их родителями проведена воспитательная беседа. Подростков поставили на профилактический учет в отдел полиции.

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