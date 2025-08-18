Прямо сейчас:
Полиция Симферополя проводит проверку по выявленной видеопубликации в Интернет
Полиция Симферополя проводит проверку по выявленной видеопубликации в Интернет

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:53 18.08.2025

В ходе мониторинга сети Интернет в Телеграм канале полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлены неправомерные действия неизвестных лиц у памятника павшим героям в Великой Отечественной войне.

Полиция Симферополя проводит проверку по выявленной видеопубликации в Интернет

По данному факту в УМВД России по г. Симферополю назначено проведение проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 2 233

