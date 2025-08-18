Полиция Симферополя проводит проверку по выявленной видеопубликации в Интернет

В ходе мониторинга сети Интернет в Телеграм канале полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлены неправомерные действия неизвестных лиц у памятника павшим героям в Великой Отечественной войне.
По данному факту в УМВД России по г. Симферополю назначено проведение проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
