Полиция Симферополя расследуют хищение 6 млн рублей — отдали взамен на участки в курортном посёлке

В полицию Симферополя с сообщениями о мошенничестве обратились трое местных жителей. Со слов горожан, их общая знакомая похитила у них денежные средства путём обмана.
Каждому из заявителей женщина рассказала, что имеет связи в администрации Николаевского сельского поселения Симферопольского района Крыма, после чего предложила за деньги помочь оформить документы на получение земельных участков в курортном посёлке городского типа Николаевка. Граждане доверились женщине и с начала июля 2017 года по декабрь 2018 года отдали ей в общей сложности около 6 млн рублей, однако обещанной взамен недвижимости так и не дождались. Сотрудники оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД по Республике Крым при силовой поддержке спецподразделения региональной Росгвардии задержали подозреваемую в мошенничестве, которой оказалась 45-летняя жительница Симферополя, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
Женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого следственным отделом УМВД России по г. Симферополю по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование указанных афер продолжается. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности задержанной и иные лица, причастные к обманам.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму