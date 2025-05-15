Полиция Симферополя расследуют хищение 6 млн рублей — отдали взамен на участки в курортном посёлке

Женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого следственным отделом УМВД России по г. Симферополю по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование указанных афер продолжается. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности задержанной и иные лица, причастные к обманам.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым