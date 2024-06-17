Полиция Симферополя задержала несовершеннолетнего помощника дистанционных мошенников

В отдел полиции № 3 «Центральный» поступило сообщение от 46-летнего жителя Симферополя о том, что его бабушка стала жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Он рассказал, что на домашний телефон 91-летней родственницы поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ее дочь попала в ДТП и для лечения необходимо передать денежные средства. После чего пенсионерка, поверив неизвестному, через окно квартиры передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Симферополю установили и задержали подозреваемого — 16-летнего уроженца г. Алушты. Парень в содеянном сознался. Молодой участник схемы обмана рассказал, что ему в мессенджере поступило «выгодное» предложение заработать. Выполняя указания кураторов, молодой человек приехал по адресу, где проживала потерпевшая и забрал у нее денежные средства, которые перевел на счета «работодателя», оставив себе 5 % от полученной суммы в качестве вознаграждения, — сообщили в МВД по РК.

Следователем ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция Крыма предостерегает молодых людей:

Согласившись на подобные предложения о легком заработке вы можете стать участником мошеннической схемы и перечеркнуть свою судьбу.