Полиция Ялты: новая схема мошенничества — будьте осторожны

В последнее время мошенники стали применять новый способ психологического воздействия, акцентируя свое внимание на гражданах, участвующих в судебных разбирательствах. Потенциальной жертве звонит неизвестный и представляется посредником, имеющим доступ к федеральным и мировым судам. После чего аферист предлагает за денежное вознаграждение решить вопрос о вынесении судебного акта в пользу потерпевшего. Накануне, в дежурную часть УМВД России по г. Ялте поступило сообщение от 42-летнего местного жителя. Мужчина стал жертвой мошенников и рассказал, что через один из мессенджеров ему поступил звонок от незнакомца, который предложил решить судебный спор в пользу заявителя. Потерпевший выслушал поступившее предложение и перевел собеседнику 60 тысяч рублей. Заполучив деньги, аферист перестал выходит на связь, так и не исполнив обещанного.

Уважаемые граждане! Если вам позвонил неизвестный и предложил оказать содействие в решении сложных юридических вопросов, не предпринимайте поспешных действий. Внимательно проверьте информацию, либо сообщите о случившемся в полицию по номеру 102.

Запомните, не следует делиться с неизвестными лицами конфиденциальными данными и передавать денежные средства.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым