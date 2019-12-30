Полёт над «бездной» и перевёртыш. ДТП в с. Весёлое

ДТП в с. Весёлое произошло накануне вечером на трассе Алушта-Судак-Феодосия.
По прибытию спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля «Opel Omega», двигаясь со стороны Судака в направлении Алушты, не справился с управлением авто на правостороннем закруглении дороги, чему также способствовали неблагоприятные погодные условия (дождь), и вылетел в кювет. Машина, пролетев с дороги вниз около 4 метров, перевернулась, — озвучили детали дорожной истории в пресс-службе МЧС России в Крыму.
В результате ЧП пострадал пассажир легкового авто «Opel Omega». Его транспортировали к карете скорой помощи и передали медикам.
МЧС Республики Крым напоминает, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей необходимо соблюдать правила дорожного движения на автодорогах. Быть предельно осторожными, читать предупреждающие и информационные знаки. При движении на автомобиле не нарушать скоростной режим!
В случае чрезвычайной ситуации звоните «101», в городском округе Симферополь — «112».
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму