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По прибытии спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля «Opel Omega», двигаясь со стороны г. Судак в направлении г. Алушта, не справился с управлением авто на правостороннем закруглении дороги, чему также способствовали неблагоприятные погодные условия (дождь), и вылетел в кювет. Машина, пролетев с дороги вниз около 4 метров, перевернулась.

Полёт над «бездной» и перевёртыш. ДТП в с. Весёлое

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:41 30.12.2019

ДТП в с. Весёлое произошло накануне вечером на трассе Алушта-Судак-Феодосия.

По прибытию спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля «Opel Omega», двигаясь со стороны Судака в направлении Алушты, не справился с управлением авто на правостороннем закруглении дороги, чему также способствовали неблагоприятные погодные условия (дождь), и вылетел в кювет. Машина, пролетев с дороги вниз около 4 метров, перевернулась, — озвучили детали дорожной истории в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Полёт над "бездной" и перевёртыш. ДТП в с. Весёлое

Полёт над "бездной" и перевёртыш. ДТП в с. Весёлое

В результате ЧП пострадал пассажир легкового авто «Opel Omega». Его транспортировали к карете скорой помощи и передали медикам.

Полёт над "бездной" и перевёртыш. ДТП в с. Весёлое

МЧС Республики Крым напоминает, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей необходимо соблюдать правила дорожного движения на автодорогах. Быть предельно осторожными, читать предупреждающие и информационные знаки. При движении на автомобиле не нарушать скоростной режим!

В случае чрезвычайной ситуации звоните «101», в городском округе Симферополь — «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Полёт над "бездной" и перевёртыш. ДТП в с. Весёлое

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