Полмиллиона российских компаний смогут рассчитывать на выплаты в связи с коронавирусом

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из суммы 12 тыс. 130 рублей в месяц на каждого сотрудника.

Более 500 тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в четверг заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Правительства.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин 15 апреля предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях коронавируса, в их числе и решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии сохранения ими рабочих мест на уровне не менее 90% от показателя на 1 апреля.

Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 млн. сотрудников, — цитирует Премьера ТАСС .

По словам Мишустина, «начиная с мая организациям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям из перечня пострадавших отраслей будут выделяться соответствующие выплаты«.

Главное, что компании, которые получат эти выплаты, берут на себя обязательство максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности на 1 апреля. Размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля, исходя из суммы 12 тыс. 130 рублей в месяц на каждого сотрудника, — пояснил Премьер-министр.

Глава Кабмина указал, что компании смогут использовать эти средства «как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы«.

Направить в налоговую службу заявки на эти выплаты можно будет уже с 1 мая через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для юридического лица или индивидуального предпринимателя или почтовым отправлением, — рассказал Мишустин.

По его словам, первые такие выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая.

Среди других новых мер, предложенных Путиным накануне, Мишустин отметил и расширение перечня отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, за счет включения в него сферы торговли непродовольственными товарами.