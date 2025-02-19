Полное руководство по ввозу домашних животных в Объединенные Арабские Эмираты из России

Планируя переезд или путешествие в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с домашним питомцем, важно тщательно подготовиться и соблюдать все установленные требования. В данном руководстве представлены подробные инструкции и правила ввоза животных в ОАЭ.
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Подготовка документов
Международный ветеринарный паспорт
Первым шагом является оформление международного ветеринарного паспорта для вашего питомца. Этот документ содержит информацию о:
- породе, кличке, поле, возрасте и окрасе животного.
- номере микрочипа.
- данных о проведенных вакцинациях.
- результатах теста на титр антител к вирусу бешенства.
- информации о владельце.
Оформить паспорт можно в лицензированной ветеринарной клинике после осмотра животного и проверки всех необходимых данных.
Чипирование
Все ввозимые в ОАЭ кошки и собаки должны быть чипированы. Требования к микрочипу:
- соответствие стандартам ISO 11784 или ISO 11785.
- 15-значный идентификационный номер.
Если установлен чип устаревшего образца, владелец обязан иметь при себе считывающее устройство. Номер чипа должен быть внесен в международную базу данных Animal-ID и указан в ветеринарном паспорте.
Вакцинация
После чипирования необходимо провести вакцинацию питомца. Обязательные прививки:
Для собак:
- бешенство (Rabies).
- вирус собачьей чумы (Canine Distemper Virus, CDV).
- собачий парвовирус (Canine Parvovirus).
- собачий инфекционный гепатит (Infectious Canine Hepatitis).
- лептоспироз (Leptospirosis).
Для кошек:
- бешенство (Rabies).
- панлейкопения (Feline Panleukopenia, FPV).
- ринотрахеит (Feline Rhinotracheitis, FHV-1).
- калицивирус (Feline Calicivirus).
Вакцинация от бешенства проводится не ранее, чем за 21 день до поездки, и не позднее, чем за 12 месяцев до въезда в ОАЭ.
Тест на титр антител к вирусу бешенства
После вакцинации от бешенства, по истечении 30 дней, необходимо провести анализ на титр антител к вирусу бешенства. Требования к тесту:
- проводится в аккредитованных лабораториях.
- минимальный допустимый уровень антител — 0,5 МЕ/мл.
Результаты анализа действительны в течение 12 месяцев. Ввоз животного в ОАЭ возможен по истечении 3 месяцев и не позднее 12 месяцев со дня сдачи теста.
Разрешение на ввоз (Import Permit)
Для ввоза животного в ОАЭ необходимо получить разрешение от Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ (MOCCAE). Порядок получения:
- подача заявки онлайн на официальном сайте MOCCAE.
- предоставление скан-копий необходимых документов.
- оплата пошлины (около 200 дирхамов, что составляет примерно 55 долларов США).
Разрешение действительно в течение 30 дней с даты выдачи. В течение этого времени животное должно прибыть в ОАЭ.
Ветеринарное свидетельство формы №1
За 5 дней до вылета необходимо получить ветеринарное свидетельство формы №1 в государственной ветеринарной станции. Этот документ подтверждает здоровье животного и действителен в течение 5 дней. В аэропорту его обменяют на международный сертификат формы 5а.
Подготовка к перелету
Выбор авиакомпании
При выборе авиакомпании следует учитывать:
- условия перевозки животных (в салоне или багажном отсеке).
- стоимость транспортировки.
- ограничения по породам и размерам животных.
Обратите внимание, что некоторые лоукостеры, такие как FlyDubai и AirArabia, не принимают животных к перевозке ни в салоне, ни в багажном отделении.
Требования к транспортировочному контейнеру
Контейнер для перевозки должен соответствовать следующим требованиям:
- достаточный размер, позволяющий животному стоять, поворачиваться и лежать в естественной позе.
- прочная конструкция с надежной фиксацией.
- наличие вентиляционных отверстий.
- водонепроницаемое дно.
Рекомендуется заранее ознакомить питомца с контейнером, чтобы снизить уровень стресса во время перелета.
Обработка от паразитов
За 3-14 дней до вылета необходимо провести обработку животного от внешних и внутренних паразитов. Информация о проведенных обработках с указанием препаратов и дозировок должна быть внесена в ветеринарный паспорт.
Таможенный контроль и прибытие в ОАЭ
Прохождение таможенного контроля
По прибытии в ОАЭ необходимо:
- предъявить все необходимые документы (ветеринарный паспорт, сертификат формы 5а, разрешение на ввоз).
- пройти проверку микрочипа.
В случае несоответствия документов или выявления проблем со здоровьем животного, возможны следующие меры:
- отказ во въезде и депортация животного за счет владельца.
- помещение животного на карантин (стоимость одного дня пребывания на карантине — не менее 1000 долларов США).
Ограничения по породам
В ОАЭ запрещен ввоз некоторых пород собак, включая:
- американский питбультерьер.
- американский стаффордширский терьер.
- аргентинский дог.
- бразильский мастиф.
- ротвейлер.
- неаполитанский мастиф.
- тоса-ину.
Полный список запрещенных пород рекомендуется уточнить на официальном сайте MOCCAE перед поездкой.
Если у вас остались вопросы, лучше всего обратиться к специалистам, которые предметно занимаются решением такого рода вопросов, в авиакомпанию, консульство ОАЭ или местные ветеринарные службы, чтобы получить актуальную информацию перед поездкой.
И напоследок:
Рекомендации для владельцев
- Начинайте подготовку заранее, учитывая сроки проведения вакцинаций и получения результатов анализов.
- Тщательно проверяйте все документы на соответствие требованиям ОАЭ. Ошибки в бумагах могут привести к отказу во въезде.
- Выбирайте авиакомпанию внимательно, изучая ее правила перевозки животных. Уточняйте, можно ли провозить питомца в салоне или только в багажном отсеке.
- Заранее приучайте животное к контейнеру, чтобы снизить стресс во время перелета.
- Позаботьтесь о комфорте питомца: перед вылетом обеспечьте легкую пищу и воду, используйте специальные впитывающие подстилки в контейнере.
- Уточняйте ограничения по породам: некоторые породы собак запрещены к ввозу в ОАЭ.
- Будьте готовы к возможному карантину: если документы или состояние животного вызовут вопросы, питомца могут задержать для дополнительной проверки.
В целом — да: ввоз домашних животных в ОАЭ требует тщательной подготовки и соблюдения множества правил. Но при соблюдении всех требований процесс ввоза питомца пройдет без проблем. Рекомендуется начинать подготовку минимум за 4-6 месяцев до планируемого переезда, чтобы избежать задержек и неприятных ситуаций.
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