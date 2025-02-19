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Полное руководство по ввозу домашних животных в Объединенные Арабские Эмираты из России
иллюстрация: deloropets.com

Полное руководство по ввозу домашних животных в Объединенные Арабские Эмираты из России

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:50 19.02.2025

Планируя переезд или путешествие в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с домашним питомцем, важно тщательно подготовиться и соблюдать все установленные требования. В данном руководстве представлены подробные инструкции и правила ввоза животных в ОАЭ.

Подготовка документов

Международный ветеринарный паспорт

Первым шагом является оформление международного ветеринарного паспорта для вашего питомца. Этот документ содержит информацию о:

  • породе, кличке, поле, возрасте и окрасе животного.
  • номере микрочипа.
  • данных о проведенных вакцинациях.
  • результатах теста на титр антител к вирусу бешенства.
  • информации о владельце.

Оформить паспорт можно в лицензированной ветеринарной клинике после осмотра животного и проверки всех необходимых данных.

Чипирование

Все ввозимые в ОАЭ кошки и собаки должны быть чипированы. Требования к микрочипу:

  • соответствие стандартам ISO 11784 или ISO 11785.
  • 15-значный идентификационный номер.

Если установлен чип устаревшего образца, владелец обязан иметь при себе считывающее устройство. Номер чипа должен быть внесен в международную базу данных Animal-ID и указан в ветеринарном паспорте.

Вакцинация

После чипирования необходимо провести вакцинацию питомца. Обязательные прививки:

Для собак:

  • бешенство (Rabies).
  • вирус собачьей чумы (Canine Distemper Virus, CDV).
  • собачий парвовирус (Canine Parvovirus).
  • собачий инфекционный гепатит (Infectious Canine Hepatitis).
  • лептоспироз (Leptospirosis).

Для кошек:

  • бешенство (Rabies).
  • панлейкопения (Feline Panleukopenia, FPV).
  • ринотрахеит (Feline Rhinotracheitis, FHV-1).
  • калицивирус (Feline Calicivirus).

Вакцинация от бешенства проводится не ранее, чем за 21 день до поездки, и не позднее, чем за 12 месяцев до въезда в ОАЭ.

Тест на титр антител к вирусу бешенства

После вакцинации от бешенства, по истечении 30 дней, необходимо провести анализ на титр антител к вирусу бешенства. Требования к тесту:

  • проводится в аккредитованных лабораториях.
  • минимальный допустимый уровень антител — 0,5 МЕ/мл.

Результаты анализа действительны в течение 12 месяцев. Ввоз животного в ОАЭ возможен по истечении 3 месяцев и не позднее 12 месяцев со дня сдачи теста.

Разрешение на ввоз (Import Permit)

Для ввоза животного в ОАЭ необходимо получить разрешение от Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ (MOCCAE). Порядок получения:

  • подача заявки онлайн на официальном сайте MOCCAE.
  • предоставление скан-копий необходимых документов.
  • оплата пошлины (около 200 дирхамов, что составляет примерно 55 долларов США).

Разрешение действительно в течение 30 дней с даты выдачи. В течение этого времени животное должно прибыть в ОАЭ.

Ветеринарное свидетельство формы №1

За 5 дней до вылета необходимо получить ветеринарное свидетельство формы №1 в государственной ветеринарной станции. Этот документ подтверждает здоровье животного и действителен в течение 5 дней. В аэропорту его обменяют на международный сертификат формы 5а.

Подготовка к перелету

Выбор авиакомпании

При выборе авиакомпании следует учитывать:

  • условия перевозки животных (в салоне или багажном отсеке).
  • стоимость транспортировки.
  • ограничения по породам и размерам животных.

Обратите внимание, что некоторые лоукостеры, такие как FlyDubai и AirArabia, не принимают животных к перевозке ни в салоне, ни в багажном отделении.

Требования к транспортировочному контейнеру

Контейнер для перевозки должен соответствовать следующим требованиям:

  • достаточный размер, позволяющий животному стоять, поворачиваться и лежать в естественной позе.
  • прочная конструкция с надежной фиксацией.
  • наличие вентиляционных отверстий.
  • водонепроницаемое дно.

Рекомендуется заранее ознакомить питомца с контейнером, чтобы снизить уровень стресса во время перелета.

Обработка от паразитов

За 3-14 дней до вылета необходимо провести обработку животного от внешних и внутренних паразитов. Информация о проведенных обработках с указанием препаратов и дозировок должна быть внесена в ветеринарный паспорт.

Таможенный контроль и прибытие в ОАЭ

Прохождение таможенного контроля

По прибытии в ОАЭ необходимо:

  • предъявить все необходимые документы (ветеринарный паспорт, сертификат формы 5а, разрешение на ввоз).
  • пройти проверку микрочипа.

В случае несоответствия документов или выявления проблем со здоровьем животного, возможны следующие меры:

  • отказ во въезде и депортация животного за счет владельца.
  • помещение животного на карантин (стоимость одного дня пребывания на карантине — не менее 1000 долларов США).

Ограничения по породам

В ОАЭ запрещен ввоз некоторых пород собак, включая:

  • американский питбультерьер.
  • американский стаффордширский терьер.
  • аргентинский дог.
  • бразильский мастиф.
  • ротвейлер.
  • неаполитанский мастиф.
  • тоса-ину.

Полный список запрещенных пород рекомендуется уточнить на официальном сайте MOCCAE перед поездкой.

Если у вас остались вопросы, лучше всего обратиться к специалистам, которые предметно занимаются решением такого рода вопросов, в авиакомпанию, консульство ОАЭ или местные ветеринарные службы, чтобы получить актуальную информацию перед поездкой.

И напоследок:

Рекомендации для владельцев

  • Начинайте подготовку заранее, учитывая сроки проведения вакцинаций и получения результатов анализов.
  • Тщательно проверяйте все документы на соответствие требованиям ОАЭ. Ошибки в бумагах могут привести к отказу во въезде.
  • Выбирайте авиакомпанию внимательно, изучая ее правила перевозки животных. Уточняйте, можно ли провозить питомца в салоне или только в багажном отсеке.
  • Заранее приучайте животное к контейнеру, чтобы снизить стресс во время перелета.
  • Позаботьтесь о комфорте питомца: перед вылетом обеспечьте легкую пищу и воду, используйте специальные впитывающие подстилки в контейнере.
  • Уточняйте ограничения по породам: некоторые породы собак запрещены к ввозу в ОАЭ.
  • Будьте готовы к возможному карантину: если документы или состояние животного вызовут вопросы, питомца могут задержать для дополнительной проверки.

В целом — да: ввоз домашних животных в ОАЭ требует тщательной подготовки и соблюдения множества правил. Но при соблюдении всех требований процесс ввоза питомца пройдет без проблем. Рекомендуется начинать подготовку минимум за 4-6 месяцев до планируемого переезда, чтобы избежать задержек и неприятных ситуаций.

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