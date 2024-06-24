Полномочия властей Крыма в сфере земельных отношений продлены

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента одобрить в первом чтении законопроект о продлении срока действия полномочий властей Крыма и Севастополя по регулированию особенностей имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости до 1 января 2030 года (сейчас — до 1 января 2025 года).

Законопроектом вносятся изменения <…>, направленные на продление периода действия особенностей регулирования имущественных, земельных и градостроительных отношений на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 1 января 2025 года до 1 января 2030 года. Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной думе одобрить в 1 чтении проект федерального конституционного закона, — указано в заключении комитета, имеющемся в распоряжении ТАСС.

О законопроекте

Документ внесла в Госдуму в апреле группа депутатов от «Единой России». По действующему законодательству до 1 января 2025 года на территориях указанных регионов особенности регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость могут быть установлены нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Авторы инициативы пояснили, что продление срока необходимо для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, в том числе путем предоставления им в собственность бесплатных земельных участков. «В настоящее время в очереди на получение в собственность бесплатного земельного участка состоят 9 912 участников специальной военной операции и членов их семей, предоставлено в собственность бесплатно 826 земельных участков», — отмечается в пояснительной записке к проекту. Депутаты добавили, что, учитывая количество граждан, уже состоящих в очереди, и их увеличение по мере продолжения проведения СВО работа в указанном направлении будет продолжена в течение длительного времени.

Также по действующим нормам до 1 января 2025 года нормативными правовыми актами этих субъектов РФ по согласованию с профильным федеральным ведомством могут устанавливаться особенности регулирования отношений по выявлению и сносу объектов капитального строительства, возведенных или созданных с нарушением российского законодательства, законодательства Крыма и Севастополя.

Необходимость продления срока действия указанных особенностей обусловлена необходимостью оптимизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в указанном направлении, выработки единого механизма по сносу либо приведению в соответствие с действующим законодательством объектов капитального строительства, возведенных или созданных с нарушением законодательства, — указано в документе.

источник: ТАСС