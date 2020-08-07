Полностью Камышовое шоссе в Севастополе в эксплуатацию обещают сдать до конца года

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев проверил ход выполнения дорожных работ на Камышовом шоссе.

Участок протяженностью 4,3 километра был открыт два дня назад — от развязки Индустриальной до Фиолентовского кольца. Полноценное движение по четырем полосам. Но как вы видите, пока это водителей не особо спасает — после Фиолентовского кольца начинается пробка, потому что там ведутся работы, а также идут работы на участке от Индустриального кольца до развязки в районе 5-го километра, так называемого «огурца». Этот участок будет полностью открыт до 10 сентября, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Работы на участке от Фиолентовского кольца до кольца на Шевченко будут завершены позже.

Отвратительный был проект. Сейчас в ходе работ обнаружилось огромное количество неучтенных сетей. Дорожникам пришлось дополнительно разрабатывать документ, делать выноски всех этих сетей. Сейчас эти работы завершены. Кроме того, где в проекте был указан мягкий грунт, оказалась скала — пришлось убирать, а это совершенно другие усилия и время. Коллеги обещают открыть рабочее движение на всем протяжении трассы – от кольца на Шевченко до «огурца» к 1 ноября. Работа идет динамично, полным ходом, — подчеркивает врио губернатора Севастополя.

Полностью объект будет сдан в эксплуатацию до конца года. С трехметровыми тротуарами, с освещением, ливневой канализацией, благоустройством.

Кроме того, врио губернатора Севастополя рассказал о планах строительства двухуровневой развязки на «огурце» ( участок от Индустриального кольца до развязки в районе 5-го километра):

Сейчас мы ее проектируем, будем подбирать сильного подрядчика.

Также в планах Правительства Севастополя продлить трассу от Шевченко до Казачьей бухты.

Этот объект в проектировании. Пока на это средства в ФЦП не предусмотрены, но, если мы закончим проектирование, сможем перекинуть деньги из более дальних периодов, чтобы начать эту работу, — отметил врио губернатора Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя