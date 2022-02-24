Полностью разблокирован Северо-Крымский канал

Российские войска вышли к Херсону.
Использование рейдовых отрядов и воздушного десанта позволило обеспечить выход российских войск к городу Херсону,
Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон, — сказал Конашенков.
По его данным, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Глава РК Сергей Аксёнов сегодня прокомментировал возобновление подачи днепровской воды на полуостров:
Запуск Северо-Крымского канала – это новое окно возможностей для Крыма. Канал готов, есть технические нюансы, которые позволят буквально в течение двух суток привести систему в порядок.
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