Полный провал. В Феодосии на улице Рабочей – всем ямам яма

Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с жалобами граждан в социальных сетях об обвале части дороги в районе улицы Рабочей в Феодосии. Сообщается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании дороги, в том числе своевременности принятия мер по ремонту и благоустройству. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как рассказывают местные жители, пару лет назад после ремонта канализации на улице Рабочей уложили весьма неплохой асфальт, особенно по сравнению с тем, что было. Сейчас кроме отдельных просадок образовался и растет такой провал, который уже и ямой назвать сложно.

Просмотры: 8