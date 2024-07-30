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Полный провал. В Феодосии на улице Рабочей – всем ямам яма

Полный провал. В Феодосии на улице Рабочей – всем ямам яма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:24 30.07.2024

Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с жалобами граждан в социальных сетях об обвале части дороги в районе улицы Рабочей в Феодосии. Сообщается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании дороги, в том числе своевременности принятия мер по ремонту и благоустройству. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Как рассказывают местные жители, пару лет назад после ремонта канализации на улице Рабочей уложили весьма неплохой асфальт, особенно по сравнению с тем, что было. Сейчас кроме отдельных просадок образовался и растет такой провал, который уже и ямой назвать сложно.

 

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