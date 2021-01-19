Поломан? Горел? Есть повод украсть автомобиль и сдать в утиль. Происшествие в Севастополе

Во время поездки у 23-летнего жителя Севастополя в легковом автомобиле возникла техническая неисправность, которая привела к возгоранию транспортного средства. Забрав из салона вещи и документы, владелец оставил свой транспорт и ушёл за помощью, а когда вернулся, то увидел, что автомобиль пропал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили и задержали 40-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Как пояснили задержанные, на одной из сельских улиц они заметили сгоревший автомобиль. С помощью грузовика с манипулятором мужчины похитили чужое транспортное средство и сдали его на металлолом. Вырученные незаконным путём 16 тысяч рублей злоумышленники поделили и потратили на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».