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Поломан? Горел? Есть повод украсть автомобиль и сдать в утиль. Происшествие в Севастополе
фото: Tama66 (pixabay.com)

Поломан? Горел? Есть повод украсть автомобиль и сдать в утиль. Происшествие в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:11 19.01.2021

Во время поездки у 23-летнего жителя Севастополя в легковом автомобиле возникла техническая неисправность, которая привела к возгоранию транспортного средства.  Забрав из салона вещи и документы, владелец оставил свой транспорт  и ушёл за помощью, а когда вернулся, то увидел, что автомобиль пропал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили и задержали 40-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Как пояснили задержанные, на одной из сельских улиц они заметили сгоревший автомобиль. С помощью грузовика с манипулятором мужчины похитили чужое транспортное средство и сдали его на металлолом. Вырученные незаконным путём 16 тысяч рублей злоумышленники поделили и потратили на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Поломан? Горел? Есть повод украсть автомобиль и сдать в утиль. Происшествие в Севастополе

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