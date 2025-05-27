Половина участников, заявившихся на программу «Севастополь – Город Героев», прошли собеседование

Всего до этапа собеседований дошли 307 кандидатов, из них 45 ветераны и 262 — действующие участники СВО. Собеседования проводит профессиональная экспертная группа.

Перед собеседованием сотрудники службы поддержки связываются с каждым кандидатом для уточнения удобного времени. При необходимости помощь в техническом подключении может предоставить Фонд защитников Отечества и центр «Мой бизнес».

Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО под председательством Михаила Развожаева.

Обучение начнется 1 сентября.

Напомним, что основная задача программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя