Половина жителей Крыма считают английский язык самым важным для карьеры

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, в том числе родители несовершеннолетних детей.

Каждый второй житель Крыма (50%) считает, что английский язык является ключом к их карьерному успеху. 10% полагают, что китайский может сыграть важную роль в их профессиональном развитии. Причем мужчины о пользе владения языком Поднебесной говорили чаще, чем женщины (15 и 6% соответственно). Арабский и немецкий языки упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Почти каждый пятый (23%) отмечает, что иностранный язык в его работе не нужен.

51% родителей уверены, что знание английского будет самым полезным для будущего их детей, 29% — китайского. По 1% уверены, что нужно изучать немецкий, арабский или испанский языки. Еще 1% упомянули другие варианты. 4% родителей считают, что их детям иностранные языки не понадобятся.

Время проведения: 21 апреля — 5 мая 2025 года

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