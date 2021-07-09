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Полпред Президента РФ: Украина создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму
Фото: Harmanos, pixabay.com

Полпред Президента РФ: Украина создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:57 09.07.2021

В Крыму и Севастополе испытывают внешнеполитическое давление со стороны Украины, которая создает условия для ухудшения экологической обстановки на полуострове. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Он отдельно остановился на экологических проблемах Крыма и Севастополя.

Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове, — констатировал Устинов.

По его словам, в текущей, достаточно сложной ситуации с водоснабжением нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за мерами, которые экстренно предпринимаются для того, чтобы обеспечить население и хозяйство полуострова водой.

В связи с этим одна из главных проблем Крымского полуострова — изношенность очистной инфраструктуры. Она вызывает серьезные экологическое угрозы и может стать препятствием для развития курортов.

Развитие водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма» с включением его в состав национального проекта «Жилье и городская среда», либо утверждение федеральной целевой программы с соответствующим бюджетным финансированием. «Без этого дальнейшая эксплуатации имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов, — подчеркнул полпред Президента РФ.

Полпред Президента РФ: Украина создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму

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