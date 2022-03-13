Полторы сотни иностранцев эвакуировали в Крым с Украины

Более 140 граждан разных стран, в том числе США, Индии, Вьетнама, Болгарии, доставили на автобусах в Крым, в город Армянск из Херсонской области Украины, говорится в воскресенье в сообщении Минобороны РФ.

Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа был доставлен 141 гражданин иностранных государств. Эвакуация была организована по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона. Российские военнослужащие на центральной площади города Херсона обеспечили безопасную погрузку граждан Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и РФ, изъявивших желание уехать из районов проведения специальной военной операции, в автобусы, а также обеспечили их безопасность при перемещении на территорию Российской Федерации, — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее расчетом бронепоезда Южного военного округа была организована доставка в Крым 247 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей.

По решению руководства Российской Федерации по обращению зарубежных стран Вооруженными силами Российской Федерации проводится комплекс мероприятий по эвакуации иностранных граждан из районов проведения специальной военной операции на территории Украины, — подчеркнули в Минобороны.

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