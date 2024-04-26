Получено разрешение на реконструкцию учебного корпуса КФУ

Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым в апреле 2024 года выдало разрешение на реконструкцию учебного корпуса Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского площадью более трех тыс. кв. м в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Специалистам «Единого заказчика» предстоит завершить обновление здания и обустроить комфортные аудитории для обучения студентов. После реконструкции его площадь составит 7 700 кв. метров. Завершить реконструкцию корпуса планируется в конце 2025 года, – рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» напомнили, что реконструкция объекта началась еще в 2011 году, но спустя три года, работы остановились. В здании Института экономики и управления будут обучаться более 700 студентов. Там разместят учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, а также административные и бытовые помещения.

Архитектурные решения объекта будут лаконично интегрированы в окружающую застройку в классическом стиле. Приступить к строительно-монтажным работам планируется в мае 2025 года.

В настоящее время в Симферополе также завершается строительство двух новых общежитий на 250 и 450 мест для студентов университета. Планируется, что здания будут введены в эксплуатацию осенью 2024 года.

Для учащихся вуза также построят новый бассейн. Там будут проводиться физкультурно-оздоровительные и учебно-тренировочные занятия как для студентов, так и для преподавателей. Одновременно бассейн смогут посещать 48 человек, – заключили в пресс-службе компании.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности — медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тысяч человек.

источник: пресс-служба ППК «Единый заказчик в сфере строительства»