Получить статус многодетной семьи в Севастополе становится проще

Обязательный перечень документов, необходимый для оформления статуса многодетной семьи в Севастополе, сокращен. Соответствующее постановление сегодня принято на заседании Правительства. По словам и.о. директора департамента социальной защиты Елены Бардаковой, отдельные документы больше не нужно будет предоставлять для оформления статуса многодетной семьи.

Теперь нет необходимости предоставлять в органы соцзащиты СНИЛС и свидетельство о рождении детей. Эти документы будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора профильного ведомства.

При этом, получить статус многодетной семьи возможно даже при отсутствии регистрации в Севастополе. Подтверждающими проживание документами могут быть договор аренды, свидетельство о праве собственности на жилье, договор купли-продажи.