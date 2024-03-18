Полуостров в 20 кадрах: в Москве открылась фотовыставка «Крым в моём сердце»

Самые яркие снимки, поступившие на конкурс, украсили Тверской бульвар столицы.

В Москве открылась выставка, на которой представлено 20 лучших снимков, поступивших на всероссийский фотоконкурс «Крым в моём сердце». Проект посвящён годовщине воссоединения полуострова с Россией. На кадрах показана красота Меганома и Нового Света, Белой скалы и Демерджи, заповедного Опука и лавандового поля. А ещё – море, небо и Крымский мост.

Фотоконкурс в 10-ю годовщину Крымской весны организовало министерство курортов и туризма РК при поддержке ТАСС. Всего было подано более тысячи работ. Авторитетное жюри отобрало 20 самых ярких и оригинальных кадров, которые до 29 марта можно увидеть на выставке в Москве.

Участниками конкурса стали жители практически всех уголков нашей страны, в том числе новых регионов. Снимки присылали как профессиональные фотографы, так и любители. Каждый из них когда-то оставил частичку своего сердца в Крыму и теперь, в праздничные для всей России дни, делится с нами воспоминаниями о гостеприимном полуострове.

География регионов, из которых нам в течение месяца присылали фотографии, впечатляет. Это Приморский край и Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, Мурманск и Луганск, Казань, Калининград и многие другие. И конечно, участие принимали и жители Крыма. Все участники не только были и отдыхали в Крыму, но и сохранили самое ценное о нём – эмоции и впечатления, которыми теперь могут поделиться с москвичами и гостями столицы в эти праздничные дни. Уверены, что наша фотовыставка, показывающая красоту и гармонию полуострова, станет ещё одним аргументом для того, чтобы в Крым приезжало как можно больше гостей, – сообщил на открытии выставки министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

У нас сегодня особенный день, когда мы можем назвать друг друга счастливыми: мы подводим итоги выборов, отмечаем десятилетие нахождения в составе России Крыма и Севастополя. Мы все счастливые люди, потому что мы не просто стали свидетелями того, как Россия, начиная с Крыма, обрела свои корни и пошла дальше, выше и выше, мы были даже участниками той самой Крымской весны, которая положила дорогу новому, великому историческому пути России. У нас сегодня необыкновенная выставка: мы впервые здесь, в центре нашей столицы, на площади перед штаб-квартирой ТАСС, открываем выставку, которая сделана народом. Это те самые люди, которые, любя Крым, фотографировали его и болели за каждый свой снимок, – сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Среди участников выставки – Олег Феофанов из Симферополя, который прислал на фотоконкурс работу «Мне бы к звёздам». На снимке – знаменитая и таинственная Долина привидений, украшающая склон горы Демерджи. Причём автор при помощи штатива и пульта запечатлел самого себя на фоне Млечного пути. Получилось завораживающе.

Фотография Олега Феофанова «Мне бы к звездам»

Анна Довгаль из Санкт-Петербурга подала кадр, сделанный в Опукском природном заповеднике. Называется он «Черноморская кефаль». На фотографии можно увидеть сливающиеся в горизонт море и небо, очаровательного котёнка и, конечно, ту самую кефаль. «Мы, приезжая на пляж в бухту, несколько лет были в большой дружбе с рыбаками. Знали всё про их работу. И, конечно, нам доставалась рыбка – кефаль и лобань. На фото – момент приготовления свежей кефали. А кот – сторож. Стережёт свою рыбу», – поделилась воспоминаниями автор снимка.

Фотография Анны Довгаль «Черноморская кефаль»

Полюбоваться можно и «Ялтинским маяком во время шторма» от Андрея Бурдейного из Ялты. Кадр показывают всю красоту и мощь стихии, которую иногда можно наблюдать на крымском побережье. «11 февраля 2020 года в Ялте случился сильный шторм. Сочетание удивительно красивого неба и сильных волн создало неповторимые картины природной стихии на фоне Ялты. Маяк будто выныривал из волн и снова скрывался в морской пучине, как непотопляемый корабль», – рассказал о своей работе фотограф.

Фотография Андрея Бурдейного «Ялтинский маяк во время шторма»

Ирина Артемова из Москвы поделилась снимком «Перегон лошадей». Он был сделан во время утреннего перегона лошадей возле главной достопримечательности Белогорского района – у подножья Белой скалы, известной также как Ак-Кая.

Фотография Ирины Артемовой «Перегон лошадей»

А Оксана Скорикова из Ростова-на-Дону показала «Закат лета». На снимке можно увидеть силуэт мыса Меганом, «закатное» море и одинокую лодку, которая символизирует прощание с самым солнечным и весёлым сезоном года. Кадр, кстати, без фильтров. «Лёгкая печаль по уходящему лету, которое напоследок подарило надежду на тёплую, бархатную осень. Упругая гладь воды, необычайно тёплое море и пустынный (по случаю 1 сентября) пляж. Чтобы забрать нас из уединённой бухты приплыл кораблик с символическим названием «Лето»…», – описала свою работу автор.

Фотография Оксаны Скориковой «Закат лета»

Симферополец Александр Шинкаревский поделился снимком «Белая скала». Она предстала в снежных одеждах и окутана туманом. «Как говорят, спонтанные поездки вознаграждаются, так было и в этот день. Очень редкое явление, особенно в зимний период, когда скала в снегу и в тумане при минусовой температуре и сильном ветре. Долго думал, запускать ли дрон, но потом был восхищён видами с воздуха и ни разу не пожалел», – рассказал крымчанин.

Фотография Александра Шинкаревского «Белая скала»

В домик рыбака приглашает Стефания Еремчук из Джанкоя. Снимок, получивший такое название, сделан в бухте Бугаз на мысе Меганом. «Пользователи соцсетей прозвали это место «Домик на краю земли», – говорит автор фотографии. – Дом был построен в 60-х годах 20 века, изначально там жили военные, затем долгое время был заброшен. Сейчас там можно пожить или же приехать за атмосферными фотографиями на закате, как сделала это я».

Фотография Стефании Еремчук «Домик рыбака»

На выставке можно увидеть и работу «В тумане» Татьяны Соловей из Евпатории. Кадр сделан в одном из самых знаменитых пещерных городов Бахчисарайского района – Чуфут-Кале. «Погода в этот день выдалась пасмурная, туман сопровождал нас всю дорогу, иногда накрапывал дождь. Однако туман и слякоть придали пещерному городу своеобразное очарование, погрузили его атмосферу, сделали ярче старые крыши и каменные стены, выразительнее старинные колеи, позволили прикоснуться к истории», – поделилась впечатлениями о той поездке Татьяна Соловей.

Фотография Татьяны Соловей «В тумане»

Участником выставки стала и Екатерина Лучина из Санкт-Петербурга. Здесь её работа «Небесная тропа». Так называется маршрут, проложенный вдоль зубцов знаменитой Ай-Петри на высоте 50 м. Именно он показан на снимке. За спинами тех, кто решился пройти этот экстремальный путь, – Чёрное море, южнобережный лес, Ялта и Аю-Даг.

Фотография Екатерины Лучиной «Небесная тропа»

Анатолий Щербак из Керчи представил на конкурс работу «Серебристые чайки взывали к зиме». Пара «поющих» птиц запечатлена на фоне арок Крымского моста – одного из главных символов российского полуострова. Автор добавил поэтическое представление своей фотографии, которую также можно рассмотреть на выставке в Москве: «Серебристые чайки взывали к зиме, запрокинув торжественно головы в небо; Эта песнь пробуждала тревогу во мне И тоску по мирам, где доселе я не был…».

Фотография Анатолия Щербака «Серебристые чайки взывали к зиме»

Ещё одна работа – «К сердцу Крыма» – раскрывает магию пещеры «200 лет Симферополю», которая находится в горном массиве Караби. Автор снимка Вячеслав Лихачев из села Партизанское Симферопольского района рассказывает: «Фото сделано при спуске в одну из красивейших пещер полуострова, которую за свою уникальность, за её объёмы, за её разнообразие всевозможных натёчных и кристаллических образований поистине можно назвать сокровищницей подземного Крыма».

Фотография Вячеслава Лихачева «К сердцу Крыма»

Оказаться в Новом Свете, не покидая Москву, можно благодаря снимку «Место Силы». Его сделала Екатерина Дмитренко из Севастополя. На фотографии – можжевельник, занесённый в Красные книги Крыма и России, «змеиный» изгиб мыса Капчик и «макушка» горы Орёл. А ещё в кадре много зелёных деревьев и кустов – и не скажешь, что сделан он в январе.

Фотография Екатерины Дмитренко «Место Силы»

Крымское лето в чёрно-белом формате представила Мария Усманова из Казани. Её работа называется «За ракушками». Сделана она в Судаке. «На фотографии моя любимая племянница Ксения ныряет за ракушками на дно Чёрного моря в Крыму. Начиналась гроза, и у нас было всего десять минут, чтобы сделать этот снимок», – вспоминает о том моменте автор.

Фотография Марии Усмановой «За ракушками»

Валерий Рябцев из Симферополя показывает, что на Демерджи «Выше только небеса». На снимке, кроме векового величия популярной у туристов горы, показаны окрестности Алушты и «ныряющий» в море Аю-Даг. «Одна из живописнейших гор Крыма. Гора-поэма, гора-легенда. Она прекрасна во все времена года. Я встречаю на этой горе группы туристов со всей необъятной и великой России», – поделился своими впечатлениями о Демерджи Валерий Рябцев.

Фотография Валерия Рябцева «Выше только небеса»

Полюбоваться этой горой предлагает и Вадим Зюзин из Ялты. Его снимок «Закат для двоих» запечатлел влюблённых на одном из каменных истуканов Долины привидений. Красоты кадру добавляют уходящее солнце и туман. «Внизу в долине лёг туман. И, чтобы снять закат, надо было подняться повыше на интересную локацию. А уже на месте оказались молодожёны, которые с удовольствием позировали», – рассказал Вадим Зюзин.

Фотография Вадима Зюзина «Закат для двоих»

Также зрителям представлен снимок «Солнце, море и Коктебель» Олега Древницкого из Симферополя. Сделан он у мыса Хамелеон, который пролегает рядом с артистическим посёлком Коктебель. «Художников всегда манил этот регион Крыма. Девушка, рисующая мыс Хамелеон, на который подымаются толпы туристов», – описал свою работу автор.

Фотография Олега Древницкого «Солнце, море и Коктебель»

Украшением выставки стал и «Лисичкин вечер», который в природном парке «Караларский» застал Игорь Сарапулов из Белгорода. Молодой хищник позирует на фоне моря и уходящего за горизонт солнца. Рыжий лис, по словам автора снимка, пришёл в бухту вечером во время съёмки заката.

Фотография Игоря Сарапулова «Лисичкин вечер»

«Лавандовые мечты» дарит жителям и гостям Москвы Наталия Наседкина из Бахчисарая. На её фотографии – девушка, гуляющая по фиолетовому полю в селе Тургеневка Бахчисарайского район. «Это моё любимое место для съёмок и вдохновения. Цветущие, ароматные поля лаванды завораживают и влюбляют в себя всех, кто здесь побывал. Увидеть красоту лавандовых полей – мечта для многих людей!», – уверена автор кадра.

Фотография Наталии Наседкиной «Лавандовые мечты»

«Там, где рождается вино» – фотографию с таким названием тоже можно увидеть на выставке в Москве. Её создатель – Семён Соколов из Симферополя. Зрителям показаны живописные холмы и зреющие виноградники. Такой пейзаж открывается с дороги, соединившей Судак и Алушту. «Крым – один из древнейших виноградарских регионов мира. Но виды крымских виноградников с высоты птичьего полёта кружат голову не меньше, чем производимые здесь напитки», – обратил внимание симферополец.

Фотография Семена Соколова «Там, где рождается вино»

Снимок «Муравьи» авторства Игоря Крюкова из Керчи также стал частью выставки. Несмотря на название, насекомых в этом кадре вы не увидите. Зато на нём есть туристы, гуляющие по Опукскому природному заповеднику. «Смысл и суть данной работы заключается в осознании того, что люди – это всего лишь гости на этой планете, и что нужно беречь то, чем нас наградила природа. А люди (как и отражено в работе) – всего лишь «муравьи», в сравнении с величественными масштабами нашей Земли», – пояснил керчанин.

Фотография Игоря Крюкова «Муравьи»

Выставка работ участников фотоконкурса «Крым в моём сердце» открылась на Тверском бульваре перед штаб-квартирой ТАСС. Последний день работы – 29 марта.

Источник: Туристический портал Крыма, фото предоставлены Турпорталу для публикации авторами конкурсных снимков.