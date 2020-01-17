Полуостров в тумане. Крымские спасатели предупреждают автомобилистов

Главное управление МЧС России по Республике Крым обращает внимание граждан на то, что на дорогах полуострова наблюдается сильный туман, что значительно осложняет дорожное движение, поэтому автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными. Крымские спасатели и ГИБДД отмечают: с утра уже произошло несколько ДТП, причиной которых, в том числе, стала недостаточная видимость.

Сотрудники Крымского чрезвычайного ведомства призывают всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить отдельное внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта по соблюдению правил дорожного движения в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

В тумане следует:

уменьшить скорость движения, которая при видимости 20 м не должна быть более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

при наличии противотуманных фар при сильном тумане включить их совместно с ближним светом. Они имеют низкий и широкий пучок света жёлтого цвета, который лучше проникает через туман, чем белый свет обычных фар;

задние противотуманные фонари включать совместно с габаритными огнями;

включить стеклоочистители;

при запотевании стекол включить систему отопления и вентиляции салона, а также электрообогреватель заднего стекла;

ориентироваться на дороге также можно и по тротуару, обочине и особенно по сплошной белой линии разметки, обозначающей край проезжей части;

окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств;

В тумане не следует:

приближаться слишком близко к автомобилю впереди;

использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, у вас будет ложное представление о расстоянии и его скорости;

смотреть в одно место перед автомобилем — глаза быстро устанут, будут слезиться и зрение ослабеет;

ставить автомобиль на стоянку в пределах дороги;

двигаться слишком близко к осевой, при этом можете создать опасную ситуацию;

пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. Именно на этом участке могут быть скрыты туманом предметы и люди;

пытаться обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!