Полярные сияния на Земле спровоцировала корональная дыра на Солнце

Интенсивные полярные сияния наблюдались накануне над Россией, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури. Земля еще около суток будет находиться в зоне влияния корональной дыры, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По информации сотрудников лаборатории, космическая погода на Земле остается умеренно возмущенной.

Скорость и температура солнечного ветра повышены из-за воздействия корональной дыры. Сама дыра при этом имеет «микроскопические» размеры (видна на изображении около правого края Солнца) и оказывает влияние на планету исключительно благодаря «удачному» расположению. В зоне влияния корональной дыры планета будет находиться еще около суток. В течение этого периода возможны кратковременные геомагнитные возмущения и бури, — говорится в сообщении.

Интенсивные полярные сияния были зафиксированы в период с 18 до 20 часов на северо-западе России, уточнили ученые.

Также в лаборатории добавили, что в течение суток сохраняются риски повторных магнитных бурь.

Накануне ученые сообщали, что к Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Из-за влияния корональной дыры на Земле возможно ухудшение космической погоды.

Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.

источник: РИА Новости Крым