Пользователи Рунета столкнулись с атакой сетевых злоумышленников. Массовой!

В марте 2025 года в Рунете зафиксирован существенный рост числа обращений, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения (ВПО), следует из данных Координационного центра доменов .RU/.РФ, с которыми ознакомились «Известия».

В марте организации направили регистраторам 1141 обращение о факте распространения ВПО в доменных зонах .RU и .РФ, что в 2,5 раза превышает показатели февраля. Тогда было зафиксировано 462 обращения.

При этом рост распространения вредоносов можно наблюдать и при анализе квартальной динамики. По итогам I квартала этого года число обращений выросло в 2,7 раза в сравнении с данными аналогичного периода 2024 года: 2022 против 737 обращений соответственно.

По словам аналитика данных Координационного центра доменов Евгения Панкова, вредоносное ПО является инструментом заражения и последующего масштабирования атаки. «Начало этого года демонстрирует устойчивую тенденцию к росту активности, связанной с вредоносным программным обеспечением. Учитывая текущую динамику, можно предположить, что атаки с использованием ВПО продолжат расти», — добавил он.

Информационное давление на российских пользователей и коммерческий сектор в целом сегодня растет, отмечает депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «Давление растет практически по всем направлениям противозаконной сетевой деятельности. Например, по данным «Информзащиты», в 2024 году количество фишинговых ресурсов увеличилось в 4 раза в сравнении с 2023 годом. При этом показатель весны 2025 года уже вырос в два раза относительно аналогичного периода 2024 года, – рассказал депутат.

Рост фишинговых ресурсов может влиять и на прирост общего числа распространяемых вредоносов, отмечает Немкин.

Именно фишинг остается главным инструментом распространения вредоносных программ. Чаще всего злоумышленники действуют через электронную почту, но сейчас активно используются и мессенджеры. За счет фишинга могут распространяться практически любые виды ВПО – от стиплеров до троянов. Чаще всего цель таких вредоносов – украсть конфиденциальные сведения. Если мы говорим про корпоративный сектор, то в центре внимания могут оказаться данные коммерческой тайны. Если про рядовых пользователей, то логины и пароли от цифровых ресурсов, а также финансовая информация. По данным исследования той же «Информзащиты», в 77% случаев угона идентификационной информации используются программы-стилеры, – рассказал депутат.

Немкин призвал пользователей и бизнес не ждать ослабления информационного давления.

Коммерческому сектору уже давно следует актуализировать методы обеспечения информационной безопасности, в частности – сделать упор на развитие цифровой грамотности своих сотрудников. При распространении вредоносов злоумышленники, как правило, активно задействуют именно человеческий фактор, а не сложные технические стратегии проникновения. Сегодня курсы по цифровой грамотности должны стать обязательным элементом корпоративного корпоративного обучения любой организации, – убежден депутат.

Для обеспечения личной информационной безопасности Немкин рекомендует не устанавливать нелицензионные приложения, особенно с пиратских сайтов.

Также важно настроить почтовый фильтр, который поможет отсеять подозрительные сообщения и СПАМ. Наконец, всегда стоит перепроверять адрес доменного имени и с большой осторожностью скачивать файлы из вложений, направленных сторонними пользователями, – отметил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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