Пользовательское соглашение видеохостинга для КрымPRESS

Передаваемые права третьим лицам

Размещая пользовательский контент посредством использования наших услуг, вы предоставляете каждому пользователю Сервиса неисключительную, безвозмездную, действующую во всем мире лицензию на доступ к вашему Контенту и его использование в пределах, допускаемых функционалом Сервиса, в том числе на отображение его с помощью плеера Сервиса на сайтах третьих лиц посредством технологии embed (iframe), а также разрешаете создание временных технических копий контента и видео-превью такого контента.

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