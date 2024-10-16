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Пользователями приложения «Госуслуги. Дом» стали более 30 тысяч крымчан

Пользователями приложения «Госуслуги. Дом» стали более 30 тысяч крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 16.10.2024

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» — современная платформа для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне.  Пользователями приложения стали более 6 млн россиян,в том числе более 31 тыс. жителей Республики Крым.

Приложение на базе ГИС ЖКХ помогает собственникам квартир управлять домом с мобильного устройства: передавать показания, оплачивать ЖКУ, подавать заявки, голосовать на собраниях, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчёты управляющей организации, заказывать поверку приборов учёта и страховать квартиру.

Приложение «Госуслуги.Дом» регулярно обновляется. В сентябре добавлена функция коллективной заявки, позволяющая подавать обращения в управляющую организацию совместно с соседями.

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До конца года разработчики планируют добавить возможность использования «Госуслуги.Дом» для владельцев индивидуальных жилых домов и запустить режим несобственника, что позволит нанимателям жилья и родственникам решать вопросы ЖКХ.

Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.

По информации пресс-службы МинЖКХ РК

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