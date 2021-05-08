Поминальные дни. В Симферополе на три дня закроют проезд по территории кладбищ

С 9 по 11 мая в Симферополе вводится временное ограничение движения транспорта по территории общественных кладбищ. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Речь идет о трех кладбищах: Абдал-1 (ул. Куйбышева, 251); Абдал-2 (ул. Куйбышева, 261); ГРЭС (пгт. Комсомольское). Проезд по их территориям будет закрыт.

Кроме того, 9 мая с 7:00 до 16:00 будет перекрыт для транспорта участок улицы Куйбышева (от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу). Это связано с ожидаемым массовым посещением горожан в поминальные дни могил усопших родственников.

Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов, — отметили в администрации Симферополя.