«Помним, благодарим, гордимся!»: в Крыму студенты и мастера пряничного дела дарят ветеранам подарки

В преддверии Дня Победы по всей России пройдёт акция «Помним, благодарим, гордимся!», организованная ВОО «Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков России». Её цель – объединить поколения, выразив благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. В акции принимают участие студенты колледжей, обучающиеся по специальностям «Поварское дело» и «Кондитер», а также мастера Гильдии.

В Крыму эта акция проводится в двух городах Симферополе и Керчи.

В Симферополе пряники готовили 8 и 9 апреля и переданы администрации города для поздравления ветеранов приуроченное к дню освобождения города Симферополя 13 апреля.

В акции приняли участие:

*Мастер от Крымского отделения Гильдии пряничный мастер Суворина Марина.

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский колледж общественного питания и торговли» Мастера и студенты. Директор Пономарева Инна Анатольевна

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства». Мастера и студенты. Директор: Пальчук Марина Ивановна

*Содействие в организации проведения акции оказала Ремесленная палата Крыма и ее директор Гордецкая Наталья Николаевна

В канун 9 мая к акции присоединится и город Керчь.

Проводить акцию будет Руководить Крымского Регионального отделения Гильдии керчанка, пряничный мастер Проник Валентина.

Делать пряники будут студенты Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение Республики Крым «Керченский технологический техникум имени В. Н. Толстова» Директор Лапина Наталья Николаевна

Вручение подарков ветеранам в Керчи состоится в торжественной обстановке на сцене ДК «Корабел» 9 мая.