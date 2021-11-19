«Помним и гордимся»: просветительско-патриотическая акция Севэлектроавтотранса

Севэлектроавтотранc продолжает просветительско-патриотическую акцию «Помним и гордимся». В ее рамках через биографии выдающихся людей подрастающее поколение может узнать больше об истории России и Севастополя.

В честь дня рождения первого директора троллейбусного управления Александра Круподерова на корпусе троллейбусов №9 и №20 разместили его портрет. На транспорте также размещен QR-код, перейдя по которому, можно ознакомиться с биографией первого руководителя предприятия. Александр Круподеров был начальником троллейбусного управления с 1965 по 1992 год. За годы его работы управление стало крупным городским предприятием: строились новые линии и депо, тяговые подстанции, открывались новые маршруты, увеличивалось количество подвижного состава, под его руководством была внедрена производственная этика, созданы условия для высокой производительности труда, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

После смерти Александра Сергеевича, в 1996 году, по просьбе коллектива городская администрация Севастополя присвоила предприятию его имя.

Напомним, просветительско-патриотическую акцию «Помним и гордимся» Севэлектроавтотранc запустил в июле 2021 года. Тогда на линию был выпущен троллейбус №12 с портретом великого флотоводца, адмирала Дмитрия Сенявина. Маршрут проходит по центру города, в том числе мимо памятников Дмитрию Сенявину и Федору Ушакову.

В дальнейшем планируется брендировать и другие троллейбусы Севэлектроавтотранcа. На транспортных средствах появятся портреты адмирала Павла Нахимова, контр-адмирала Владимира Истомина, адмирала Михаила Лазарева, адмирала Федора Ушакова и генералиссимуса Александра Суворова.