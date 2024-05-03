Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки
актуально в республике
Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:08 03.05.2024

Ежегодно 5 мая в России и других странах мира отмечается День акушерки – праздник, посвящённый медицинскому персоналу, который помогает докторам и пациенткам во время родов. В преддверии этого дня в городской больнице № 5 прошло торжественное мероприятие, где специалистам вручили грамоты и благодарственные письма.

В Севастополе трудятся 112 акушерок, из которых 50 работают в родильном доме № 2. Только за прошедший год они помогли родиться на свет более 3 400 малышей. Акушерки не только принимают роды, но и зачастую выполняют функции детской, операционной и палатной медсестры, а иногда выступают в роли психолога.

Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки

В вашей работе своя, особенная, атмосфера. Вы помогаете появиться новой жизни и новому счастью. Женщины, решившие посвятить свою жизнь такому благородному и прекрасному делу, как участие в рождении нового человека, должны иметь определённый – сильный характер, но в то же время быть чуткими, тактичными и способными быстро принимать решения, контролировать ситуацию. С праздником, дорогие коллеги, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента здравоохранения Любовь Сёмину. — Нести нелёгкую, но очень важную миссию, заботиться о сохранении жизни и здоровья будущих мам – это значит быть акушеркой. Именно такие ответственные люди работают в нашей медицине.

Напомним, история праздника берёт своё начало в Нидерландах, где на конференции Международной ассоциации акушерок в 1987 году была предложена идея провозглашения Международного дня акушерки. Статус официального праздника этот день приобрёл только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.

Узнайте больше:  Как в Севастополе отпразднуют Пасху

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.