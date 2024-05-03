Помогают прийти в мир: профессиональный праздник отмечают севастопольские акушерки

Ежегодно 5 мая в России и других странах мира отмечается День акушерки – праздник, посвящённый медицинскому персоналу, который помогает докторам и пациенткам во время родов. В преддверии этого дня в городской больнице № 5 прошло торжественное мероприятие, где специалистам вручили грамоты и благодарственные письма.

В Севастополе трудятся 112 акушерок, из которых 50 работают в родильном доме № 2. Только за прошедший год они помогли родиться на свет более 3 400 малышей. Акушерки не только принимают роды, но и зачастую выполняют функции детской, операционной и палатной медсестры, а иногда выступают в роли психолога.

В вашей работе своя, особенная, атмосфера. Вы помогаете появиться новой жизни и новому счастью. Женщины, решившие посвятить свою жизнь такому благородному и прекрасному делу, как участие в рождении нового человека, должны иметь определённый – сильный характер, но в то же время быть чуткими, тактичными и способными быстро принимать решения, контролировать ситуацию. С праздником, дорогие коллеги, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента здравоохранения Любовь Сёмину. — Нести нелёгкую, но очень важную миссию, заботиться о сохранении жизни и здоровья будущих мам – это значит быть акушеркой. Именно такие ответственные люди работают в нашей медицине.

Напомним, история праздника берёт своё начало в Нидерландах, где на конференции Международной ассоциации акушерок в 1987 году была предложена идея провозглашения Международного дня акушерки. Статус официального праздника этот день приобрёл только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя