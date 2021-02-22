Помогла так помогла — телефон как «плата» за сочувствие. Инцидент в Симферополе

Это инцидент в Симферополе произошёл вечером.

На улице 29-летняя горожанка внезапно почувствовала себя плохо и ей вызвалась помочь неизвестная женщина. Она подбежала к девушке и стала звать на помощь прохожих. Неравнодушные севастопольцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После госпитализации потерпевшая обнаружила пропажу своего мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей и обратилась в полицию, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району оперативно установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась та самая 42-летняя жительница Севастополя, которая первой вызвалась помочь заявительнице. Стражи порядка изъяли у злоумышленницы похищенный телефон и вернули владелице.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.