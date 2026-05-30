Помощники дантистов: обзор антисептических гелей, применяемых в стоматологии

Воспалительные заболевания полости рта — одни из самых частых поводов для визита к стоматологу. Гингивит, пародонтит, стоматит, травмы слизистой или состояние после удаления зуба требуют не только профессиональной чистки или хирургического вмешательства, но и грамотной местной терапии. Именно здесь на первый план выходят антисептические гели.

В отличие от ополаскивателей, которые быстро смываются слюной и действуют непродолжительно, гелевая форма обеспечивает длительный контакт активных компонентов со слизистой оболочкой. Это позволяет подавлять патогенную микрофлору непосредственно в очаге воспаления в течение нескольких часов. Более того, многие современные гели содержат не один, а два–три компонента, работающих синергично, а также заживляющие экстракты.

В этом материале мы рассмотрим пять стоматологических гелей с антисептическим действием, которые можно свободно купить в аптеках России. Все средства зарегистрированы, имеют инструкции и широко применяются как в профессиональной практике, так и для домашнего ухода по назначению врача.

1. Метромедин Дента: синергия антисептиков и растительных экстрактов

Первым в обзоре мы поставим Метромедин Дента — комбинированный стоматологический гель, который интересен не только классической антимикробной базой, но и усилением формулы за счёт натуральных регенерирующих компонентов.

Состав и механизм действия

Основу геля составляют два широко известных в стоматологии действующих вещества:

метронидазол (0,5%) – противомикробный компонент, активный преимущественно в отношении анаэробных бактерий. Именно анаэробы (например, Porphyromonas gingivalis , Prevotella intermedia , Fusobacterium nucleatum ) чаще всего являются главными виновниками глубоких пародонтальных карманов, пародонтита и язвенно-некротического гингивита.

хлоргексидин (0,1%) – классический антисептик широкого спектра действия. Он эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторых вирусов и грибов рода Candida . Хлоргексидин обеспечивает быструю санацию поверхности слизистой и подавляет вторичную микрофлору.

Комбинация метронидазола и хлоргексидина даёт синергический эффект: препарат воздействует одновременно на анаэробную и аэробную флору, что значительно расширяет спектр его активности по сравнению с монокомпонентными средствами. Такое сочетание особенно ценно при смешанных инфекциях, которые нередко встречаются при пародонтите.

Растительные компоненты для заживления

Отличительной особенностью «Метромедин Дента» является добавление двух хорошо изученных растительных экстрактов:

экстракт алоэ-вера – обладает противовоспалительным и регенерирующим действием. Он стимулирует восстановление тканей, смягчает слизистую, уменьшает отёк и создаёт благоприятные условия для заживления даже на фоне активного воспаления. Алоэ-вера также способствует увлажнению слизистой, что важно при ксеростомии (сухости рта) после лучевой терапии или приёма некоторых лекарств.

экстракт ромашки – известен своими успокаивающими, противовоспалительными и мягкими антисептическими свойствами. Он уменьшает покраснение, отёчность и зуд, ускоряет эпителизацию мелких ран и эрозий. В паре с алоэ-вера экстракт ромашки усиливает заживление после хирургических вмешательств.

Таким образом, «Метромедин Дента» решает сразу три задачи: подавляет патогенную микрофлору (благодаря метронидазолу и хлоргексидину), уменьшает воспаление и боль, а также ускоряет регенерацию слизистой (благодаря растительным экстрактам).

Показания к применению

Согласно официальной инструкции, гель рекомендован в следующих клинических ситуациях:

гингивит (катаральный, язвенный, гипертрофический);

пародонтит лёгкой и средней степени тяжести;

афтозный стоматит;

профилактика инфекций и ускорение заживления после хирургических вмешательств (удаление зуба, имплантация, кюретаж, лоскутные операции);

постэкстракционный альвеолит (воспаление лунки после удаления зуба);

травматические повреждения слизистой оболочки рта (например, от острых краёв зубов или натирающего протеза);

дискомфорт и воспаление после установки ортопедических и ортодонтических конструкций.

Как применять

Техника нанесения стандартна для большинства стоматологических гелей:

Провести гигиену полости рта (почистить зубы щёткой и пастой, удалить остатки пищи из межзубных промежутков). Осушить обрабатываемый участок слизистой сухим ватным тампоном или марлевым шариком. Выдавить небольшое количество геля (примерно 0,5–1 см) на чистый палец или ватную палочку и нанести тонким слоем на десневой край или непосредственно на воспалённые участки. После нанесения не принимать пищу и жидкость в течение 30–40 минут, чтобы гель успел закрепиться и не был смыт слюной. Применять 2–3 раза в день курсом от 7 до 10 дней или дольше по назначению врача.

Противопоказания и безопасность

индивидуальная гиперчувствительность к любому из компонентов;

детский возраст до 6 лет;

первый триместр беременности (во II и III триместрах и при грудном вскармливании — только по строгим показаниям врача).

Побочные эффекты при соблюдении инструкции возникают редко и ограничиваются местными реакциями (лёгкое жжение, сухость, аллергические высыпания). Благодаря локальному действию системного влияния на организм практически не оказывает.

Почему стоит обратить на него внимание в клинической практике

Для стоматолога этот гель ценен удобной формой (хорошая адгезия, пролонгированное действие), универсальностью (подходит для широкого круга пациентов) и экономичностью (небольшой расход на одну процедуру). Но главное — растительные экстракты делают его особенно подходящим для случаев, где требуется не просто антисептика, а активное ускорение заживления: после удаления зубов, имплантации, при афтозном стоматите и травмах слизистой.

2. Метрогил Дента: классика комбинированной терапии

Следующий препарат — Метрогил Дента — во многом схож по составу с предыдущим, но имеет важные отличия. Он содержит те же два активных компонента: метронидазол (10 мг/г) и хлоргексидин (0,5 мг/г). Концентрация метронидазола здесь выше, чем в «Метромедин Дента», а растительных экстрактов в составе нет.

Основное назначение: борьба с бактериальными инфекциями пародонта. Метрогил Дента широко используется при остром и хроническом гингивите, пародонтите (как самостоятельное средство или в составе комплексной терапии), а также при афтозном стоматите, воспалении после удаления зубов и для профилактики инфицирования при ношении брекетов и протезов.

Особенности применения: гель наносят 2 раза в день после чистки зубов и осушения слизистой. Курс обычно составляет 7–10 дней. Важно: из-за отсутствия смягчающих растительных компонентов у некоторых пациентов может возникать лёгкое жжение или сухость во рту, что обычно проходит быстро.

Доступность: свободно продаётся в российских аптеках, отпускается без рецепта. Противопоказания те же: возраст до 6 лет, первый триместр беременности, гиперчувствительность. Стоимость — одна из самых доступных среди комбинированных гелей.

3. Холисал: когда боль важнее всего

Не всегда главной проблемой при стоматите или гингивите являются бактерии. Иногда на первый план выходит мучительная боль, из-за которой пациент не может ни есть, ни нормально говорить. Для таких случаев создан Холисал — гель с мощным обезболивающим и противовоспалительным действием.

Состав: холина салицилат (87,1 мг/г) и цеталкония хлорид (0,1 мг/г). Холина салицилат — производное салициловой кислоты — обеспечивает местное обезболивающее (анестезирующее), противовоспалительное и жаропонижающее действие. Эффект наступает уже через 2–3 минуты и сохраняется до 6–8 часов, что исключительно важно для ночного обезболивания или для детей при прорезывании зубов.

Дополнительный плюс: цеталкония хлорид — антисептик, который подавляет бактерии и грибки. Однако важно понимать: Холисал не является мощным антибактериальным средством против анаэробов (как метронидазол), поэтому при тяжёлых формах пародонтита его используют только в комплексной терапии, а не как единственное средство.

Показания:

афтозный стоматит (для купирования боли);

травмы слизистой протезами, брекетами;

гингивит и пародонтит (в составе комплексного лечения);

прорезывание зубов у детей;

хейлиты и небольшие эрозии.

Особенность применения: гель наносят на высушенную слизистую 2–3 раза в день до или после еды (если цель — обезболить перед приёмом пищи, то за 10 минут до). После нанесения возможны лёгкое жжение и пощипывание, которое быстро проходит. Противопоказания — гиперчувствительность к салицилатам, детский возраст (по некоторым данным с рождения, но строго по назначению врача). В России Холисал разрешён с 1 года, но многие педиатры применяют его и раньше.

Холисал — это выбор номер один, когда пациент жалуется на острую боль, а глубокая антибактериальная терапия пока не требуется или уже проводится параллельно.

4. Пародонтоцид: фитотерапия для десен

Если по каким-то причинам пациент не хочет использовать синтетические антисептики (хлоргексидин, метронидазол) или нужен мягкий, поддерживающий препарат для длительной профилактики, на помощь приходит Пародонтоцид. Это стоматологический гель на основе эфирных масел и растительных компонентов.

Состав:

масло шалфея мускатного, мяты перечной, гвоздики, душицы;

тимол, фенилсалицилат (антисептики растительного происхождения);

аллантоин — стимулятор регенерации тканей;

ментол для освежения дыхания.

Как действует: комплекс эфирных масел обеспечивает противовоспалительный, антимикробный (бактерицидный и бактериостатический) и лёгкий вяжущий эффект. Пародонтоцид уменьшает кровоточивость дёсен, снимает отёк, устраняет неприятный запах изо рта. Аллантоин ускоряет заживление микроповреждений, что особенно полезно после профессиональной гигиены или при хроническом гингивите.

Когда применяется:

начальные стадии гингивита и пародонтита;

профилактика обострений хронического воспаления дёсен;

уход за полостью рта при ношении съёмных протезов и брекетов;

в составе комплексной терапии после хирургических вмешательств (как дополнение к основному антисептику).

Способ применения: гель наносят на десну тонкой полоской (около 1 см) 2 раза в день, слегка массируют. После нанесения возможно лёгкое жжение от эфирных масел — это нормально. Продолжительность курса — 7–14 дней.

Противопоказания минимальны: индивидуальная непереносимость компонентов и детский возраст до 3 лет (из-за риска случайного проглатывания большого количества эфирных масел). Пародонтоцид производится в России, доступен по цене и часто используется как вспомогательное средство при лечении лёгких форм воспаления.

5. Асепта (гель с прополисом): природная защита

Завершает обзор Асепта в форме адгезивного геля с прополисом. В линейке бренда есть и более сильные средства (например, с метронидазолом), но для полноты картины интереснее рассмотреть именно вариант с натуральным компонентом — 10% экстрактом прополиса.

Что такое прополис: это клейкое вещество, которое пчёлы собирают с почек деревьев и перерабатывают. Прополис обладает выраженными антисептическими (бактерицидными, вирулицидными, противогрибковыми), противовоспалительными и регенерирующими свойствами. При этом он не вызывает дисбактериоза полости рта, в отличие от длительного применения хлоргексидина.

Состав и форма: кроме прополиса, гель содержит карбомер и пропиленгликоль, которые создают вязкую, хорошо прилипающую основу. Благодаря этому Асепта долго удерживается на слизистой (до 3–4 часов), обеспечивая пролонгированное действие.

Показания:

гингивит и пародонтит (в составе комплексного лечения или для профилактики обострений);

афтозный стоматит (для ускорения заживления эрозий);

мелкие травмы и ожоги слизистой;

уход за деснами при использовании брекет-систем и имплантатов.

Применение: гель выдавливают на чистый палец или специальную лопаточку (часто идёт в комплекте) и наносят на дёсны 2 раза в день после чистки зубов. После нанесения не есть и не пить 30 минут. Курс — от 7 до 14 дней.

Противопоказание: аллергия на продукты пчеловодства (это встречается не так редко, поэтому перед первым применением желательно провести тест на небольшом участке слизистой). Беременность и кормление грудью — не противопоказания, но нужна консультация врача.

Асепта с прополисом — это выбор для тех, кто ищет максимально естественное средство с хорошей адгезией и противовоспалительным эффектом, но не нуждается в тяжёлой антибиотикотерапии.

Сравниваем пять гелей

Препарат Ключевое действие Основные компоненты Когда выбирают чаще всего Метромедин Дента Антибактериальное + активное заживление Метронидазол + хлоргексидин + экстракты алоэ и ромашки После удаления зубов, имплантации, при афтозном стоматите, травмах слизистой Метрогил Дента Мощное антибактериальное (без растительных добавок) Метронидазол + хлоргексидин (более высокая концентрация) Гингивит, пародонтит, профилактика инфекций — базовый комбинированный гель Холисал Обезболивание + противовоспалительное Холина салицилат + цеталкония хлорид Острая боль, стоматит, прорезывание зубов, травмы слизистой Пародонтоцид Мягкое противовоспалительное (фитотерапия) Эфирные масла (шалфей, мята, гвоздика) + аллантоин Начальные стадии гингивита, профилактика, поддерживающий уход Асепта (прополис) Природный антисептик + стимуляция иммунитета 10% экстракт прополиса, адгезивная основа Для пациентов с аллергией на синтетические антибиотики (нет аллергии на прополис)

Почему нельзя игнорировать антисептические гели в стоматологии? Комментарий врача:

Многие пациенты ошибочно полагают, что достаточно прополоскать рот хлоргексидином или мирамистином — и воспаление пройдёт. Но это не так. Ополаскиватели работают всего несколько минут, затем их смывает слюна. Гель же остаётся на десне до 4–6 часов, создавая депо активных веществ. Это особенно важно при пародонтите, где инфекция прячется в карманах глубиной 3–5 мм. Почему я рекомендую иметь в домашней аптечке хотя бы один стоматологический гель? Первая причина — после удаления зуба или имплантации гель с метронидазолом и хлоргексидином (например, Метромедин Дента или Метрогил Дента) снижает риск альвеолита в 3–4 раза по сравнению с одними ополаскиваниями. Вторая причина — при афтозном стоматите без обезболивающего геля (Холисал) пациент часто перестаёт нормально питаться, что затягивает выздоровление. Но главное — не занимайтесь самолечением. Если кровоточат дёсны больше 3–5 дней, если есть подвижность зубов или гнойные выделения, гель сам по себе проблему не решит. Он лишь временно подавит симптомы. Нужно идти к стоматологу для профессиональной чистки, диагностики и назначения правильной схемы. Гель — это отличный помощник, но не замена врачу, — отмечает врач-стоматолог-терапевт Анна Соболева (г. Москва).

Как ориентироваться в многообразии

Мы рассмотрели пять доступных в России стоматологических гелей с антисептическим действием. Каждый из них имеет свою «зону ответственности»:

Метромедин Дента — универсальный комбинированный препарат с усиленной регенерацией (алоэ+ромашка), идеален после операций и при травмах слизистой.

Метрогил Дента — классика для бактериального гингивита и пародонтита, без растительных добавок, но с высокой концентрацией метронидазола.

Холисал — выбор при сильной боли (стоматит, прорезывание зубов, травмы).

Пародонтоцид — мягкое растительное средство для профилактики и начальных стадий воспаления.

Асепта (прополис) — натуральный антисептик с отличной адгезией, подходит для поддерживающей терапии у пациентов без аллергии на мёд.

Помните: перед применением любого геля необходимо проконсультироваться со стоматологом. Врач определит точный диагноз, исключит системные заболевания (например, сахарный диабет как причину пародонтита) и подскажет, какой гель и на какой срок лучше использовать в вашей конкретной ситуации.

Информационный обзор подготовлен на основе открытых инструкций и клинических рекомендаций. Все перечисленные средства имеют регистрационные удостоверения и свободно продаются в аптечной сети РФ.

