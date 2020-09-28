Помощник прокурора Симферопольского района «накуролесил» на две статьи Уголовного кодекса

«Прокурорский» обвиняется в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении помощника прокурора Симферопольского района. В настоящее время ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину (п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 ч.3 ст. 159 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что помощник прокурора ввел в заблуждение своего знакомого, которому пообещал оказать содействие в смягчении меры пресечения, избранной его теще, находящейся под следствием. За это должностное лицо получило от знакомого 50 тысяч рублей. Однако довести преступные действия, направленные на хищение этой суммы, сотрудник прокуратуры не смог, поскольку был задержан в ночь на 26 сентября представителями УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — рассказали в Следкоме.

Также установлено, что помощник прокурора Симферопольского района, желая извлечь незаконную выгоду от нелегального сбыта психотропных веществ, продал знакомому амфетамин в крупном размере.

Поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, в отношении сотрудников прокуратуры применяется особый порядок производства по уголовным делам, уголовное дело было возбуждено лично исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым. В настоящее время по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в Следственном комитете.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту службы и жительства должностного лица, очные ставки и допросы, назначен ряд экспертиз. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, причины и условия, ему способствовавшие. Ход уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.