Поможет? Для борьбы с мошенничеством хотят создать реестр недееспособных граждан

Для предотвращения случаев мошенничества на жилищном рынке предложили создать официальный реестр недееспособных граждан. С такой инициативой выступил адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади, сообщает ТАСС.

В реестр предлагается вносить граждан, которые были признаны судом недееспособными либо ранее участвовали в аннулированных сделках. При попытке повторно продать или оспорить продажу жилья будут автоматически запускаться дополнительные проверки, вводиться запрет на повторную продажу квартиры без согласия представителей объяснил Григориади. По мнению эксперта, это не позволит одним и тем же людям несколько входить в мошеннические схемы.

Чтобы ограничить злоупотребления в судах, следует внести поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы, и в Гражданский кодекс РФ, которые ограничат право граждан на оспаривание сделок с недвижимостью, считает Григориади. К примеру, можно ограничить срок, в течение которого может быть подан иск о недействительности сделки. Помимо этого, можно обязать продавца, который хочет оспорить сделку на основании недееспособности, подтверждать факт мошеннических действий третьих лиц. По мнению эксперта, такие поправки снизят число «меркантильных» исков.

Также Григориади предлагает ввести ответственность для продавцов, которые продали жильё под воздействием мошенников, а затем вернули себе недвижимость через суд. По мнению юриста, для таких людей нужно ввести запрет на подобные сделки.

Адвокат также предлагает ввести для банков ответственность за нетипичные операции. Если пенсионер, который ранее снимал не более 10 тыс. рублей, закрывает вклад, чтобы снять деньги или перевести 10 млн рублей на некий «безопасный счёт», банки должны рассматривать такие действия как «красный флаг». Юрист добавил, что программное обеспечение позволяет банкам выявлять такие аномалии и блокировать сомнительные операции.

Ранее в Гильдии риелторов Москвы предложили сделать обязательной психиатрическую проверку для продавцов жилья. Предложено проводить психолого-психиатрическое освидетельствование в день сделки, перед подписанием договора. В объединении полагают, что это поможет выявлять людей, которые находятся под влиянием мошенников.

источник: ЦИАН