Поможет? В России появится единая платформа для защиты от мошенников

Минцифры России создает единую платформу противодействия мошенничеству, сообщили в министерстве. К работе над созданием платформы подключились правоохранительные органы, финансовые организации и другие профильные ведомства, в том числе и Банк России.

Отмечается, что единая платформа позволит оперативно противодействовать как злоумышленникам в интернете, так и телефонным мошенникам, в частности превентивно.

На сегодняшний день в России действует несколько эффективных цифровых платформ, направленных на противодействие мошенничеству, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Ключевая из них –антифород-платформа, которая позволяет блокировать телефонные звонки, идущие с подменных номеров. Дело в том, что именно подменные номера долгое время выступали ключевым инструментом завоевания доверия пользователя: так, россиянам поступали звонки с якобы официального банковского номера, например, 900. В результате граждане, будучи уверенными, что с ними разговаривают представители банка, с легкостью совершали действия, о которых их просили мошенники. За все время работы система заблокировала более 1 млрд звонков, а за первые четыре месяца 2024 года помогла предотвратить 248 млн мошеннических вызовов. Эффективность работы платформы подтверждает и тот факт, что доля мошеннических звонков, идущих с подменных номеров, постепенно снижается – злоумышленники стали активно мигрировать в мессенджеры. Доля мошеннического трафика, идущего через звонки в мессенджерах, сейчас составляет от 55 до 80%, – рассказал депутат.

Немкин также отметил, что в России ведется систематическая борьба с фишинговыми ресурсами.

В 2024 году система Минцифры «Антифишинг» также заблокировала порядка 64 000 фейковых страниц, Роскомнадзор в первом полугодии ограничил доступ к 33 000 фишинговых ресурсов, – отметил он.

Тем не менее, решение проблемы мошенничества во многом зависит от эффективности координации участников рынка между собой, считает Немкин.

Пока что в нашей стране борьба с мошенничеством носит децентрализованный характер – задействовано множество участников, каждый из которых при решении проблемы исходит из своего видения. С одной стороны, такой подход позволил создать инновационные инструменты борьбы с мошенничеством. Например, не так давно Т-Банк запустил «Фрод-рулетку» – сервис, который позволяет в режиме реального времени разговаривать с телефонными мошенниками. Потенциально он может стать отличным инструментом развития навыков цифровой грамотности у граждан, – отмечает он.

С другой стороны, подчеркивает Немкин, выработка единой стратегии и координация участников позволят решить структурные проблемы системы противодействия злоумышленникам.

В борьбе с мошенничеством задействованы как государственные органы власти, так и бизнес. Эффективность их работы напрямую связана со скоростью межотраслевого взаимодействия, особенно если мы говорим про блокировку подозрительных операций. Единая платформа будет направлена на решение как раз этой задачи. Кроме того, она соберет лучшие решения по борьбе со злоумышленниками, которые будут дополнять друг друга. Здесь важно сосредоточиться на интеграции лучших практик российского бизнеса. Например, недавно «Билайн» представил сервис защиты от телефонного мошенничества в популярных мессенджерах. Конечно, подобные технологии должны получать поддержку государства, – считает депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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